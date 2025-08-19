Bayers U19 macht es gegen die SVE deutlich

Die U19 von Bayer 04 hat auch ihr drittes Pflichtspiel in dieser Saison souverän und dazu erneut zu Null gewonnen. Einem 3:0 in Wiesbaden und einem 5:0 gegen Essen in der DFB-Nachwuchsliga ließ die Mannschaft von Trainer Sergi Runde jetzt ein 6:0 (2:0) in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen die SV Elversberg folgen. Weiter geht es für den ältesten Nachwuchs des Werksklubs bereits an diesem Mittwoch.

Die Leverkusener Talente erwischten wie schon in der Partie gegen Essen einen starken Start. Der auf der rechten Seite durchgestartete Emmanuel Owen bediente den mitgelaufenen Osman Turay, der aus zentraler Position keine Mühe hatte und zur Führung verwandelte (7.). Bayer dominierte das Geschehen und hätte nach einem Foul an Ken Izekor früh nachlegen können. Den fälligen Strafstoß von Julien Kurowski aber parierte Elversberg-Keeper Paul Lorenz (10.).

Vor 50 Zuschauern am Leistungszentrum Kurtekotten nahm Coach Runge im Vergleich zum Essen-Spiel drei Änderungen vor. Torwart Simeon Rapsch machte Platz für Julian Leuchter, neu dabei waren zudem Nebe Domnic und Burak Kir. Francesco Buono und Ben Hawighorst fehlten derweil im Kader. Sie waren Teil der Werkself, die am selben Tag einen Test über zwei Mal 30 Minuten gegen Roda Kerkrade verlor.

Die Nachwuchsfußballer aus dem Rheinland hielten die Gäste aus dem Saarland in Schach, schafften es aber trotz einiger vielversprechender Angriffe nicht, sich selbst weitere zwingende Chancen herauszuspielen. Auch wenn sich das Geschehen überwiegend in der Hälfte der SVE abspielte, war der Zeitpunkt des Treffers zum 2:0 dann doch etwas überraschend. Kir eroberte den Ball und steckte auf Sommerzugang Dustin Buck durch. Der Ex-Augsburger schloss mit einem wuchtigen Schuss aus 15 Metern in den Winkel ab und feierte seinen Treffer im Anschluss artistisch mit einem Salto-Jubel (36.). Sein Tor war gleichbedeutend mit dem Halbzeitstand.

Gegen Dortmund schon um 12 Uhr

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild wie im ersten Abschnitt: Bayer gab den Ton an, Elversberg agierte harmlos. Nach einem Missverständnis im Spielaufbau der Gäste hob Isaiah Eichie den Ball über den weit vor seinem Tor stehenden Keeper Lorenz dann zum 3:0 ins Netz – die Vorentscheidung (69.). Für den endgültigen K.o. sorgte der eingewechselte Marton Szep mit einem platzierten Schuss (76.). Berkan Ermec (85.) und abermals Szep (87.), der einen Abspielfehler der Elversberger ausnutzte und ins leere Tor einschieben konnte, machten es am Ende deutlich.

Weiter geht es für die Leverkusener Talente bereits an diesem Mittwoch im Ulrich-Haberland-Stadion. In der DFB-Nachwuchsliga empfängt der Nachwuchs von Bayer 04 den von Borussia Dortmund. Beide Mannschaften führen die Gruppe H aktuell mit sechs Punkten und 8:0 Toren an. Anpfiff des Top-Spiels ist um 12 Uhr.

Bayer 04 Leuchter – Turay, Pohl, Izekor, Chigozie Owen (57. Szep), Kurowski (82. Massek), Eichie, Buck (74. Ermec), Domnic, Berghoff, Kir.