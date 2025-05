Bayers U19 gewinnt Elfmeter-Krimi

Wer sich in diesen Tagen Spiele von Bayer Leverkusens U19 anschaut und es mit den Leverkusenern hält, benötigt starke Nerven. Auch das Viertelfinale um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft im Gelsenkirchener Parkstadion zwischen den Talenten des Werksklubs und denen des gastgebenden FC Schalke 04 ging wie schon das Achtelfinale in die Verlängerung. Nach 120 torlosen Minuten musste schließlich das Elfmeterschießen eine Entscheidung bringen – und Leverkusen behielt beim 3:2 die Oberhand. Jetzt kommen die Bayern.

Ohne den wegen einer Ampelkarte gesperrten Torjäger Artem Stepanov tat sich Leverkusen von Beginn an schwer, klare Chancen herauszuspielen. Kapitän Francis Onyeka hatte die erste Gelegenheit für die Gäste, wurde bei seinem Schuss aber noch entscheidend gestört. Schalke kam per Fernschuss durch Mika Wallentowitz zu einer Möglichkeit, ansonsten aber dominierten die Defensivreihen vor 670 Zuschauern das Geschehen auf dem Rasen.

Erst nach dem Wiederanpfiff mehrten sich die Chancen – auf beiden Seiten. Schalke traf nach einem abgefälschten Schuss von Luca Vozar den Pfosten (51.), bei einem Versuch von Wallentowitz passte Leverkusens Schlussmann Jesper Schlich auf (71.). Wenn eine Mannschaft den Sieg in der regulären Spielzeit verdient gehabt hätte, wären es wohl die Gelsenkirchener gewesen, die durch Ayman Gulasi (78.) und Edion Gashi (89.) weitere Möglichkeiten hatten – doch es blieb beim 0:0.

In der nun wieder ausgeglicheneren Verlängerung ging Schalke vermeintlich in Führung, doch Kapitän Mertcan Ayhan stand im Abseits (103.). Viel mehr passierte nicht mehr und es ging ins Elfmeterschießen. In dem wechselten sich beide Teams mit Treffern und Fehlschüssen zunächst ab, ehe der spät eingewechselte Marton Szep schließlich auf 3:2 stellte und die Königsblauen unter Zugzwang stellte. Gashi traf als letzter Schütze nur den Pfosten und der Leverkusener Jubel konnte beginnen.

„Zu Beginn hat man gemerkt, dass beide Teams aufgrund des K.o.-Modus ohne Rückspiel zunächst zurückhaltend agieren“, sagte Bayer-Coach Runge. Ihm zufolge habe Bayer die erste und Schalke die zweite Hälfte dominiert. Die Verlängerung habe ihm schließlich das Gefühl gegeben, „dass wir es wirklich gewinnen können“, betonte der Spanier.

Mit seinem Team empfängt er nun im Halbfinale am nächsten Samstag – die Uhrzeit steht noch nicht fest – den FC Bayern München, der zeitgleich Borussia Dortmund besiegt hat (4:2). Zuletzt stand Leverkusens ältester Fußball-Nachwuchs 2010 im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Damals unterlagen Bayers Talente zuhause Hansa Rostock mit 0:1. Den bislang letzten von drei Titeln gewann Leverkusen 2007.