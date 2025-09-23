Bayers U19 feiert erfolgreichen Start mit neuem Trainer

Besser hätte seine erste Woche als Cheftrainer des ältesten Nachwuchses von Bayer 04 Leverkusen kaum laufen können. Zunächst gewann Kevin Brok mit Leverkusens U19 das Auftaktspiel in der Youth League beim FC Kopenhagen mit 2:0, dann legten der niederländische Coach und seine Spieler nach – und holten auch beim 4:3 gegen den FSV Frankfurt in der DFB-Nachwuchsliga die nächsten drei Punkte. Ihre erste Niederlage der Saison hat indes die U17 des Werksklubs beim 2:3 gegen den MSV Duisburg kassiert.
Vor rund 100 Zuschauern im Ulrich-Haberland-Stadion geriet die U19 früh in Rückstand (5.). Ken Izekor traf zwar nur acht Minuten später zum 1:1, doch Frankfurt ging nach einem Eckball erneut in Führung (25.). Bayer fehlte im Spiel nach vorne die Präzision und es blieb beim knappen Rückstand zur Pause.
Mit Wiederanpfiff machte Leverkusen dann Druck: Jeremiah Mensah traf den Pfosten, Marton Szep scheiterte am FSV-Keeper. Schließlich war es aber erneut Ikzekor, der traf – 2:2 (67.). Nach einem weiteren Treffer durch Dustin Buck (82.) hatten die Gastgeber die Partie komplett gedreht. Emmanuel Owen per traumhaftem Heber sorgte in der 89. Minute für die Vorentscheidung. Das Anschlusstor der Hessen in der dritten Minute der Nachspielzeit kam zu spät.
Auf internationaler Bühne in Dänemark wenige Tage zuvor hieß Leverkusens Matchwinner Emmanuel Owen. Der Angreifer der Rheinländer erzielte beim 2:0 beide Tore (9./62.). „Wir waren gegen den Ball sehr stabil. Und im vorderen Drittel haben wir einfach eine unfassbare Qualität, da sind wir immer für Tore gut. Das Tempo und die Intensität von beiden Teams waren auf einem extrem hohen Niveau“, sagte Brok zur Partie beim FCK. Am Mittwoch (17 Uhr) geht es für die U19 mit dem Top-Spiel der Gruppe H in der DFB-Nachwuchsliga beim VfL Bochum weiter.
Nach zwei Siegen zum Start in die DFB-Nachwuchsliga hat es Bayers U17 am dritten Spieltag erwischt. Gegen den mit null Punkten angereisten MSV Duisburg lag Leverkusen bereits zur Halbzeit 0:3 zurück. Ivan Massek Bakotaken brachte Bayer per Doppelpack noch einmal heran, doch es reichte nicht mehr. Benjamin Adam, der den zur U19 aufgerückten Brok als U17-Coach abgelöst hat, haderte mit dem schwachen Start in die Partie.
„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, in der unsere Performance einfach nicht gut war und vieles nicht zusammengepasst hat“, sagte er. Für die U17 geht es am Mittwoch (19 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf weiter.