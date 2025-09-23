Bayers U19 feiert erfolgreichen Start mit neuem Trainer

Mit Wiederanpfiff machte Leverkusen dann Druck: Jeremiah Mensah traf den Pfosten, Marton Szep scheiterte am FSV-Keeper. Schließlich war es aber erneut Ikzekor, der traf – 2:2 (67.). Nach einem weiteren Treffer durch Dustin Buck (82.) hatten die Gastgeber die Partie komplett gedreht. Emmanuel Owen per traumhaftem Heber sorgte in der 89. Minute für die Vorentscheidung. Das Anschlusstor der Hessen in der dritten Minute der Nachspielzeit kam zu spät.

Auf internationaler Bühne in Dänemark wenige Tage zuvor hieß Leverkusens Matchwinner Emmanuel Owen. Der Angreifer der Rheinländer erzielte beim 2:0 beide Tore (9./62.). „Wir waren gegen den Ball sehr stabil. Und im vorderen Drittel haben wir einfach eine unfassbare Qualität, da sind wir immer für Tore gut. Das Tempo und die Intensität von beiden Teams waren auf einem extrem hohen Niveau“, sagte Brok zur Partie beim FCK. Am Mittwoch (17 Uhr) geht es für die U19 mit dem Top-Spiel der Gruppe H in der DFB-Nachwuchsliga beim VfL Bochum weiter.

U17 verliert gegen Duisburg