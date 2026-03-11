Bayers Leverkusens Frauen unterliegen Regionalligist BVB im Test

Die Bayer-Frauen haben einen Test gegen den BVB verloren. – Foto: Ralf Hasselberg / Privat

Beim Test gegen den aufstrebenden Regionalligisten Borussia Dortmund fehlten den Frauen von Bayer Leverkusen 13 Spielerinnen aus dem Kader der Profis. Und dennoch wurmte Coach Roberto Pätzold die 0:1-Niederlage seiner Bundesliga-Mannschaft im Stadion Rote Erde nach einem Gegentor nach nur 24 Sekunden gewaltig.

Deutlich besser lief es derweil bei Bayers Carlotta Wamser. Sie kam in den ersten beiden WM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft zum Einsatz. Beim 5:0 gegen Slowenien wurde sie zur Pause eingewechselt. Beim 4:0 in Norwegen durfte sie von Beginn an ran und erzielte mit dem zwischenzeitlichen 2:0 ihren ersten Treffer für das Team von Bundestrainer Christian Wück.

„Wir haben uns das natürlich anders vorgestellt, wollten Selbstvertrauen tanken und hätten uns mehr Dominanz, Spielkontrolle, Torchancen und Tore erwartet“, sagte Pätzold. Einziger Lichtblick aus Leverkusener Sicht: Fast ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss gab Außenbahnspielerin Shen Menglu 15 Minuten vor dem Ende ihr Comeback.

Der hatte gleich drei weitere Leverkusenerinnen auf Abruf berufen, deren Dienste er aber letztlich nicht benötigte: Keeperin Rafaela Borggräfe, Katharina Piljic und Estrella Merino Gonzalez, die jedoch angeschlagen absagen musste. Nicht einmal als potenzielle Nachrückerin hatte Wück dagegen Vanessa Fudalla benannt. Das sorgte für Gesprächsstoff, führt Bayers Torjägerin doch mit derzeit zwölf Treffern gemeinsam mit Selina Cerci die Torschützenliste der Bundesliga an.

Bayer-Coach widerspricht Bundestrainer

Insbesondere, dass der Bundestrainer ihr die internationale Klasse absprach, mochte Pätzold so nicht stehen lassen. „Dieser Argumentation kann ich nicht folgen. Sie liefert Angriffspotenzial. Denn Vanessa setzt sich auch regelmäßig in der Liga gegen Gegner durch, die international spielen“, sagte der Bayer-Coach. Sein Schützling beteiligte sich indes nicht am Austausch von Argumenten, sondern versicherte nur, dass es ihr eine große Freude wäre, für Deutschland zu spielen. Pätzold: „Sie tut weiter gut daran, bei sich zu bleiben und Taten sprechen zu lassen. Das hat sie zuletzt eindrucksvoll getan.“

Wie Wamser im Auswahleinsatz waren im Gegensatz zu Fudalla einige weitere Leverkusenerinnen. Claudia Wenger kassierte mit Österreich zwei knappe Niederlagen gegen Norwegen (0:1) und in Slowenien (0:1), Loreen Bender, Katharina Piljic, Selina Ostermeier, Sofie Zdebel und die nachnominierte Julia Mickenhagen verloren mit der deutschen U23 1:3 in Norwegen und gewannen 4:2 gegen Belgien. Nicht zum Einsatz kam Amy Wrigge bei den beiden Test der U19 des DFB in Alicante (0:1 gegen Schweden, 1:0 gegen Italien).

Seit Wochenstart trainieren die Auswahlspielerinnen aus Leverkusen wieder mit dem Team, das sich auf das schwierige Auswärtsspiel am Sonntag (18.30 Uhr) in Wolfsburg vorbereitet.