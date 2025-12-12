Bayers Fußballerinnen wollen an Bremen vorbeiziehen

Ob sie nach der Hinrunde auf einem Champions-League-Platz stehen werden, haben die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen selbst in der Hand. An diesem Freitagabend tritt der Tabellenvierte beim SV Werder in Bremen an. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Das Team von der Weser steht derzeit einen Platz vor den Leverkusenerinnen auf dem begehrten dritten Rang. Einfach wird die Aufgabe für die Rheinländerinnen also nicht.

Denn schon bevor sich die Hanseatinnen in dieser Spielzeit zum Überraschungsteam mauserten, waren sie in den vergangenen Jahren oft so etwas wie Bayers Angstgegner. Vor dem Kantersieg im bislang letzten Duell im März hatten die Leverkusenerinnen drei der vorangegangenen vier Pflichtspiele beider Teams verloren – bei einem Remis.

„Ähnlich wie Leipzig bringt auch Bremen viel offensive Qualitäten und Tempo mit. Dem müssen wir mit einer hohen Laufbereitschaft entgegentreten und immer wieder Räume schließen“, sagt Coach Roberto Pätzold. Er rechnet mit einem engen Spiel, in dem die Effizienz und die Arbeit gegen den Ball von großer Bedeutung sein werden. Unnötige Ecken und Freistöße für Bremen gelte es tunlichst zu vermeiden. „Durch ihre Standard-Gefahr stellen sie den Gegner vor große Herausforderungen“, sagt der Coach.

Gefährlichste Schützin des SVW ist Larissa Mühlhaus. Wie Bayers erfolgreichste Angreiferin Vanessa Fudalla und die ehemalige Leverkusenerin Sandra Maria Jessen (Köln) hat sie achtmal getroffen und gehört zum Trio an der Spitze der Torschützenliste. Gleich ein halbes Dutzend Bremerinnen bringt eine Leverkusener Vergangenheit mit: Caroline Siems, Amira Arfaoui, Rieke Dieckmann, Sharon Beck, Verena Wieder und Juliane Wirtz gehören an der Weser zu den Stammkräften und werden gegen ihren Ex-Klub vermutlich besonders motiviert sein.

Aber die Leverkusenerinnen kommen nach dem Sieg gegen Leipzig mit etwas Rückenwind. „Unsere kleine Schwächephase ist überwunden. Jetzt können wir an Bremen vorbeiziehen. Das setzt Energie. Die Rückkehr von Friederike Repohl und Cornelia Kramer gibt uns einen zusätzlichen Schub“, betont Pätzold. Nach der Partie an der Weser steht für sein Team in diesem Jahr nur noch das erste Rückrundenspiel auf dem Programm: Am Montag, 22. Dezember, empfängt Leverkusen den FC Bayern München im Ulrich-Haberland-Stadion.