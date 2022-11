Bayers Fußballerinnen streben nach dem ersten Sieg in Sinsheim Frauen-Bundesliga: Für die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen steht ein Gastspiel bei der TSG Hoffenheim auf der Agenda.

Beflügelt durch den Kantersieg gegen die SGS Essen möchten Bayers Bundesliga-Fußballerinnen an diesem Freitag (19.15 Uhr) Historisches vollbringen. In bislang acht Anläufen konnten die Leverkusenerinnen noch nie bei der TSG Hoffenheim gewinnen. Dafür waren die Gastspiele in Sinsheim oft schmerzhaft deutlich, was sich auch von der Tordifferenz von 10:35 aus diesen Partien (nur ein Remis) ablesen lässt.

Insgesamt hat Bayer 04 gar die letzten zehn Ligaspiele verloren. In der vergangenen Saison unterlagen sie auswärts mit 1:7, daheim setzte es ein 0:3. Das letzte Aufeinandertreffen war ein Testspiel in der Vorbereitung, das die TSG ebenfalls mit 4:2 für sich entschied. Allerdings kamen die Leverkusenerinnen nach 0:3 zwischenzeitlich noch einmal auf 2:3 heran und schienen bis zum vierten Tor des Gegners drauf und dran auszugleichen.

Mehr Hoffnung noch machen die beiden Pokalerfolge über Hoffenheim in den vergangenen beiden Spielzeiten – und die starke Vorstellung gegen die SGS am vergangenen Wochenende. „Der Sieg hat der Mannschaft natürlich ein sehr gutes Gefühl gegeben“, sagt Coach Robert de Pauw. Gefallen haben ihm insbesondere die Intensität in den Zweikämpfen und die gute Effektivität. „Wir gehen nun mit Selbstvertrauen und viel Energie in das nächste Spiel.“

De Pauw hat sich eingehend mit dem nächsten Gegner beschäftigt, bei dem sein Team nach dem Ligaspiel auch noch im Pokal antreten muss. „Hoffenheim ist sehr dynamisch und variabel“, weiß er um die Stärken der TSG. Die hat nach seiner Beobachtung aber deutliche Defizite im Umschaltspiel bei gegnerischen Kontern. „Da sind sie sehr anfällig“, analysiert er. Daraus leitet der Niederländer die Formel ab, wie sein Team in Sinsheim erfolgreich sein kann: „Wir müssen dafür sorgen, dass wir in der Verteidigung richtig stehen und Druck auf den Gegner bekommen.“ Er erhofft sich „die gleiche Effektivität wie gegen Essen und die gleiche Aggressivität – auch ohne Ball – in der Verteidigung.“