Bayers Frauen sind gegen die Bayern gefordert. – Foto: Pressefoto Eibner

Bayers Fußballerinnen stellen sich Starensemble An diesem Samstag sind die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 beim FC Bayern zu Gast. Trainer Robert de Pauw glaubt an die Stärken seines Teams und will den favorisierten Münchenerinnen auf dem Rasen keine Freiheiten lassen.

Nur eine Partie trennt Bayer Leverkusens Fußballerinnen noch von der Winterpause. Doch die hat es in sich: Das Team von Trainer Robert de Pauw tritt an diesem Samstag (14 Uhr) beim FC Bayern an. Das Starensemble von der Isar bezwang nach dem klaren 4:0 gegen Hoffenheim in der Liga unter der Woche in der Champions League überraschend auch den FC Barcelona. Die Münchnerinnen gehen nach dem 3:1 vor der beeindruckenden Kulisse von 24.000 Zuschauern mit reichlich Rückenwind in das Spiel.

Mit einem Gegner überschaubarerer Klasse hatten es zuletzt die Leverkusenerinnen zu tun. Und doch hat das 3:0 gegen Schlusslicht Turbine nach zuvor drei Niederlagen in Serie die Stimmung deutlich gehoben. „Der Sieg hat gutgetan – auch die Art und Weise, wie wir gewonnen haben. Wir haben schöne Tore geschossen, die kein Zufallsprodukt waren. Das gibt viel Selbstvertrauen“, sagt de Pauw. Das wird auch nötig sein für das Treffen an diesem Samstag. Der FCB ist Tabellenzweiter und stellt die beste Abwehr sowie den drittbesten Angriff der Liga. Von den bislang 22 Duellen beider Teams haben sie 19 gewonnen, Bayer 04 lediglich drei. In neun der letzten zehn Duelle setzte sich der Favorit durch. Die einzige Münchener Niederlage in dieser Zeit macht jedoch den Leverkusenerinnen Mut. Denn im September 2019 setzten sich die Rheinländerinnen überraschend mit 2:1 beim FCB durch. Davon können aus dem aktuellen Kader immerhin noch Anna Klink, Melissa Friedrich, Juliane Wirtz und die damalige Siegtorschützin Milena Nikolic berichten. Das Leverkusener Trikot trug seinerzeit auch Ivana Rudelic, die es vor anderthalb Jahren zum FCB zog. In dessen Kader ist sie eine von drei Spielerinnen mit einer Vergangenheit unter dem Bayer-Kreuz. Carolin Simon spielte von 2013 bis 2016 in Schwarz-Rot, Linda Dallmann einst in der Jugend. Umgekehrt waren Selina Ostermeier in der Jugend, die aktuell verletzte Verena Wieder und Kristin Kögel bereits beim FCB aktiv.