Bayers Fußballerinnen starten am 3. Januar in die Vorbereitung Das Bundesliga-Team von Coach Robert de Pauw nutzt die Zeit bis zum Ligastart im Februar unter anderem für vier Testspiele und ein Trainingslager.

Gleich nach dem 0:2 beim FC Bayern begann für Bayer Leerkusens Fußballerinnen die Winterpause. Die ersten drei Wochen – inklusive des Weihnachtsfests – gab Trainer Robert de Pauw seinen Schützlingen bis nach dem Jahreswechsel frei. Den Trainingsauftakt zum Start in die rund fünfwöchige Vorbereitung hat er auf den 3. Januar gelegt. Bis am ersten Februarwochenende die Bundesliga-Saison fortgesetzt wird, stehen zahlreiche Einheiten, vier Testspiele und ein Kurz-Trainingslager auf dem Programm.

Die guten Kontakte in sein Heimatland machen sich für den niederländischen Coach dabei gleich mehrfach bezahlt. Als frühe Standortbestimmung dienen ihm zwei Testspielduelle mit Top-Teams der Eredivisie. Am 7. Januar hat Bayer 04 den Tabellendritten Fortuna Sittard zu Gast (13 Uhr, Leistungszentrum Kurtekotten). Eine Woche später treten die Leverkusenerinnen beim Tabellenzweiten Ajax Amsterdam an (14. Januar, 14 Uhr).

Der erste Verfolger von de Pauws Ex-Team Twente Enschede hat zu Saisonbeginn für Furore gesorgt. Bei einem Mini-Turnier zur Champions-League-Qualifikation schaltete Ajax nach dem schwedischen Klub Kristianstads DFF auch den deutschen Vertreter Eintracht Frankfurt aus – und scheiterte in den anschließenden Play-offs zur Gruppenphase knapp an den Frauen des FC Arsenal.