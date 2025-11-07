Bayers Fußballerinnen sind auf Kurs Richtung Champions League

Während die Konkurrenz aus Freiburg und Frankfurt patzte, eroberten und verteidigten die Leverkusenerinnen durch das 4:2 in Jena und das 2:1 gegen den Hamburger SV den begehrten dritten Tabellenplatz und liegen damit aktuell auf Kurs Richtung Champions-League-Qualifikation.

Perfekt machte das Team von Roberto Pätzold den dreifachen Punktgewinn gegen den Aufsteiger aber erst auf den letzten Drücker. Als die HSV-Fans unter den 776 Zuschauern im Ulrich-Haberland-Stadion in der fünften Minute der Nachspielzeit bereits den Punktgewinn beim Favoriten feierten, fasste sich Estrella Merino Gonzalez ein Herz. Die Rechtsverteidigerin ließ eine Gegenspielerin aussteigen, zog in den Strafraum ein und dort ab. Ihren Schuss konnte die Hamburger Torfrau noch abwehren, allerdings nur nach oben. Caroline Kehrer stand da, wo eine Stürmerin stehen muss, und traf per Kopf ins späte Leverkusener Glück.

„Der Treffer in der Nachspielzeit ist sicherlich auch etwas glücklich, aber die Mannschaft wollte den Sieg gegen einen starken Gegner unbedingt erzwingen. Dieser Sieg ist für uns unglaublich wertvoll“, betonte Coach Pätzold. Er musste zusätzlich zu den gesperrten Charlotte Voll und Lilla Turanyi sowie den verletzten Friederike Repohl, Cornelia Kramer (beide Muskelverletzungen) und Shen Menglu (Kreuzbandriss) auch noch auf die angeschlagenen Carlotta Wamser, Juliette Vidal und Ruby Grant verzichten.

„Wir hatten wieder einige Ausfälle, haben insgesamt keinen besonders guten Tag erwischt und das Spiel trotzdem am Ende mit einer tollen Mentalität noch auf unsere Seite gezogen“, freute sich Bayers Hauptübungsleiter.

Anders als noch in Jena, konnte sich sein Team diesmal keine Vielzahl an Torchancen erarbeiten. Dennoch sahen die Gastgeberinnen lange wie der sichere Sieger aus. Mit einer feinen Direktabnahme von Kristin Kögel gingen sie nach 14 Minuten in Führung und verzeichneten danach die wenigen klaren Torchancen für sich: ein Beinahe-Eigentor von HSV-Verteidigerin Nina Räcke (39.) und ein Lattentreffer von Vanessa Fudalla (49.).

Ostermeier patzt

Hamburgs Ausgleich fiel dementsprechend überraschend – und begünstigt durch einen Ballverlust von Selina Ostermeier, die beim Führungstreffer noch mit der feinen Vorarbeit geglänzt hatte. In einer Kombination zweier Einwechselspielerinnen bediente Annaleen Böhler Sophie Hillebrand, die Keeperin Anne Moll keine Chance ließ (70.). In der Folge war Bayer um eine Antwort bemüht, kam aber nicht mehr gefährlich vor das Hamburger Tor, ehe die Co-Produktion der Deutsch-Spanierin Merino Gonzalez und der Kanado-Amerikanerin Kehrer den Sieg spät noch brachte.

Am Montag können und wollen die Pätzold-Schützlinge Platz drei weiter festigen. Einfacher wird es nicht. Denn dann sind sie zu Gast beim SC Freiburg, die Personalsorgen aber wohl auch etwas kleiner, kehren doch Charlotte Voll und Lilla Turanyi nach ihren Rotsperren zurück in den Kader.

Bayer: Moll – Merino Gonzalez, Ostermeier, Friedrich (79, Wenger), Mickenhagen – Zdebel (87. Daedelow), Piljic – Bender (62. Mädl), Kögel (79. Bartz) – Kehrer, Fudalla.