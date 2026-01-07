Bayers Fußballerinnen setzen weiter auf dänische Torjägerin

Nach ihrer Verletzung zum Saisonstart kehrte Cornelia Kramer erst zum Ende der Hinrunde auf den Platz zurück. Für den weiteren Verlauf der Spielzeit erhoffen sich die Verantwortlichen bei Bayer Leverkusens Bundesliga-Fußballerinnen viel von der 23-jährigen Angreiferin. Denn „Corner“ hat in der abgelaufenen Saison mit zwölf Treffern unter Beweis gestellt, dass sie weiß, wo das Tor steht. Deshalb hat der Klub nun dafür gesorgt, dass die dänische Nationalspielerin (fünf Einsätze, ein Tor) auch über den Sommer hinaus das Leverkusener Trikot trägt – und den zunächst nur bis Sommer gültigen Vertrag um ein Jahr verlängert.

Coach Roberto Pätzold freut sich schon darauf, wenn er sein Angreiferinnen-Trio aus Kramer, Caroline Kehrer und Vanessa Fudalla erstmals vollständig zur Verfügung hat. „Corner steht für eine hohe Intensität, hohen Teamgeist, viel Arbeit im Spiel gegen den Ball und eine für den Gegner sehr unangenehme Spielweise“, pries der Hauptübungsleiter gleich nach der Verletzung die Vorzüge der inzwischen genesenen Stürmerin.

Auch Bayers sportlicher Leiter Achim Feifel ist ein erklärter Kramer-Fan. „Cornelia hat sich dank ihrer enormen Torgefahr, aber auch dank ihrer sehr hohen Laufbereitschaft in der vergangenen Saison schnell zu einer sehr wichtigen Stütze in unserer Offensive entwickelt und einen wichtigen Beitrag für unseren gemeinsamen Erfolg geleistet“, betonte er. Die Entwicklung der Dänin sieht Feifel beileibe noch nicht am Ende. Er ist überzeugt, dass in ihr noch Potenzial für weitere Verbesserungen steckt. „Sie ist eine sehr ambitionierte Spielerin mit dem Ziel, noch mehr erreichen zu wollen. Das macht sie für unser Team sehr wertvoll.“