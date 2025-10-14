Bayers Fußballerinnen schlagen die TSG verdient mit 2:0

Dank einer famosen zweiten Hälfte bezwangen sie die TSG Hoffenheim im Dietmar-Hopp-Stadion hochverdient mit 2:0 (0:0). Damit liegen sie auch ohne mögliche Punkte aus dem Nachholspiel, das der DFB bereits für Donnerstag angesetzt hat, nur noch einen Zähler hinter dem zweiten Tabellenplatz. Den belegt aktuell der VfL Wolfsburg, den die Leverkusenerinnen am Sonntag zum Abschluss ihrer unfreiwilligen Englischen Woche zu Gast haben werden.

„Wir wollten viel riskieren und hier unbedingt gewinnen, nachdem wir letztes Jahr für ein starkes Spiel nicht belohnt wurden”, erläuterte Coach Roberto Pätzold. Sein Team brauchte etwas Anlauf, ehe es diesen Anspruch auch auf den Rasen brachte. Denn in den ersten 45 Minuten verloren sich beide Teams in einem kräftezehrenden Abnutzungskampf mit wenigen Torraumszenen auf beiden Seiten. Die besseren Möglichkeiten gingen dabei sogar auf das Konto der TSG. Nicht zuletzt verhinderte Keeperin Friederike Repohl mit einem starken Reflex beim Abschluss von Feli Delacauw aus kurzer Distanz einen Rückstand – und Selina Cerci verpasste im Nachschuss, weil sie den Ball nicht richtig traf.

Nach der Pause spielte dafür fast ausschließlich die Pätzold-Elf und lief Angriff um Angriff auf das Hoffenheimer Tor. Erst mangelte es dabei an Präzision, aber dann belohnten sich die Leverkusenerinnen schließlich doch noch für eine überlegen geführte zweite Hälfte. Und dabei spielte Vanessa Fudalla eine zentrale Rolle. Erst leistete die Angreiferin mit einer butterweichen Flanke die Vorarbeit zum Kopfballtreffer der eingewechselten Loreen Bender (75.). Und dann krönte sie ihre starke Leistung mit der Entscheidung, die gute Chancen hat, in der Auswahl zum „Tor des Monats“ zu landen. Eine Flanke von Caroline Kehrer nahm sie sehenswert an, hob den Ball über zwei verdutzte Verteidigerinnen und beförderte das Spielgerät schließlich mit Wucht über die Unterkante der Latte ins Netz (82.).

Nun geht es für Fudalla & Co. am Donnerstag mit dem Nachholspiel in Köln (18 Uhr, Franz-Kremer-Stadion) weiter. Der vom DFB bestimmte Termin zwischen den wichtigen Spielen in Sinsheim und gegen Wolfsburg passt Thomas Eichin nicht. „Weder der FC noch wir können die kurzfristige Ansetzung nachvollziehen“, schimpft der Direktor Lizenz, der auch für Bayers Frauen verantwortlich ist. „Das ist nicht im Sinne einer vernünftigen Trainingssteuerung und erhöht das Verletzungsrisiko unserer Spielerinnen“, betonte er. Bayer 04 nehme „dieses Urteil mal wieder zähneknirschend hin“.

Von diesem Ärger wollen sich Pätzold und sein Team jedoch nicht ablenken lassen. Sie haben sich viel vorgenommen für die Derby-Neuauflage. Insbesondere möchten sie gleich von Beginn an hellwach sein und nicht wieder so früh in Rückstand geraten wie beim ersten Anlauf. Denn da lag Köln zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 1:0 in Führung, weil die Ex-Leverkusenerin Sandra Maria Jessen nach wenigen Sekunden getroffen hatte. „Ich bin sicher, dass wir uns diesmal besser schlagen werden“, betonte Torschützin Loreen Bender nach dem Sieg bei der TSG.

Bayer : Repohl - Merino Gonzalez, Wenger, Turanyi, Wamser - Zdebel (79. Vidal), Piljic (87. Daedelow) - Grant (67. Bender), Kögel, Mädl (46. Kehrer), Fudalla (87. Ostermeier).