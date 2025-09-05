Bayers Fußballerinnen fiebern dem Start entgegen

Die Generalprobe ist den Leverkusenerinnen geglückt. Überraschend deutlich mit 7:1 (6:0) bezwangen sie das belgische Top-Team Standard Lüttich am heimischen Kurtekotten. Die Treffer in einer beeindruckenden ersten Hälfte erzielten Cornelia Kramer (4.), die Zugänge Carlotta Wamser (5./45.) und Vanessa Fudalla (6./34.) sowie Innenverteidigerin Lilla Turanyi (18.). Den Schlusspunkt setzte Paulina Bartz (86.).

„Das war ein richtig guter letzter Test und in verschiedener Hinsicht unser bestes Spiel der Vorbereitung“, betonte Coach Roberto Pätzold. Mit der hohen Zahl an Torchancen und deren Verwertung („wir waren ziemlich effizient“) war der Hauptübungsleiter grundsätzlich einverstanden. Allerdings merkte er an, dass seine Schützlinge durchaus immer noch einige Gelegenheiten ungenutzt ließen. „Insgesamt konnten wir fast die komplette Bandbreite an Offensivaktionen abspielen: Gefahr über die Flügel, durchs Zentrum, nach Kontern und nach Standards“, analysierte der Trainer.

Für Samstag erwartet er selbstverständlich mehr Gegenwehr, zumal die Bayern bereits ein Pflichtspiel bestritten haben und mit der starken Vorstellung beim 4:2-Sieg im Supercup gegen den VfL Wolfsburg gleich ein Ausrufezeichen setzen konnten. Die Leverkusenerinnen haben sich für das Treffen mit dem Titelverteidiger viel vorgenommen. In der vergangenen Saison unterlagen sie dem Branchenführer zweimal knapp, gingen aber daheim zweimal in Führung und kassierten den entscheidenden Gegentreffer erst spät und in Unterzahl. „Wir haben in den vergangenen Duellen mit Bayern gezeigt, dass wir sie ärgern können. Die Spielerinnen werden top eingestellt sein und alles hineinwerfen. Das ist das Entscheidende, nicht das Drumherum auf den Rängen“, ist Eichin überzeugt.