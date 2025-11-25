Bayers Frauen unterliegen der SGS Essen und geraten ins Formtief

Für die anstehende Länderspielpause haben Bayer Leverkusens Fußballerinnen reichlich Gesprächsstoff. Ob zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Serie gegen vermeintlich schlagbare Gegner schon eine Krise sind, darüber lässt sich trefflich streiten. In jedem Fall sind die unglückliche Niederlage in Freiburg, das Pokal-Aus beim Aufsteiger Hamburger SV und nun das 0:1 gegen das bisherige Schlusslicht SGS Essen weit entfernt von den eigenen Ansprüchen.

Erschwerend kommt hinzu, dass anders als in den Partien zuvor gegen Essen nicht nur die Chancenverwertung zu wünschen übrig ließ, sondern auch die Leistung insgesamt. Fast scheint es, als wäre den Leverkusenerinnen, denen in der ersten Saisonhälfte fast alles gelingen wollte, über ihre kleine Negativserie Stück um Stück die spielerische Leichtigkeit abhandengekommen.

Auch die Comeback-Qualitäten, die sie mehrfach gezeigt hatten, fehlt der Elf von Coach Roberto Pätzold aktuell. „Man hat gesehen, dass uns nach dem Rückstand ein bisschen die Selbstverständlichkeit gefehlt hat, wieder zurückzukommen, obwohl wir schon oft gezeigt haben, dass wir das können“, sagte der Hauptübungsleiter. Die ein oder andere Chance auf den Ausgleich ergab sich zwar, aber es war nicht so, als könne der Favorit für Dauerdruck sorgen.

So blieb am Ende ein Treffer entscheidend, der aus Leverkusener Sicht kaum bitterer hätte zustande kommen können. Die traurige Hauptrolle spielte Anne Moll, Bayers durch die Verletzungen von Friederike Repohl und Charlotte Voll derzeit in die Verantwortung gezwungene dritte Keeperin. Sie rutschte bei der Ballannahme weg und wurde durch Essens Laureta Elmazi unter Druck gesetzt. Ihr Klärungsversuch geriet zu kurz. Den folgenden Schuss von Natasha Kowalski von der Strafraumgrenze berührte die Keeperin zwar noch mit den Fingerspitzen, konnte dem Ball jedoch keine entscheidende Richtungsänderung mehr geben. „Das Gegentor fällt extrem unglücklich – das ist bezeichnend für unsere aktuelle Situation“, sagte Pätzold.

Nicht einmal Vanessa Fudalla, immerhin die Führende der Torschützenliste und in engen Spielen oft genug ein Trumpf, vermochte den Tag für die nach dem Gegentreffer verunsichert wirkenden Leverkusenerinnen noch zu retten. Die gehen darum reichlich ernüchtert in die Länderspielpause.

Die Auszeit kommt nach Pätzolds Einschätzung dennoch gelegen. „Ich glaube, dass uns die Pause jetzt sehr guttun wird, um danach wieder frisch weiterzumachen, besonders, wenn hoffentlich wichtige Stützen wieder zurückkommen“, sagt er. Namentlich nennt er als Beispiel für sehnsüchtig erwartete Comebacks Nationalspielerin Carlotta Wamser, auf die er mehrere Wochen verzichten musste. Auch Stammkeeperin Repohl steht vor einer Rückkehr in den Kader. Sie war nach ihrer Muskelverletzung zuletzt wieder ins Training eingestiegen.

Während der Pause, in der einige Spielerinnen mit ihren Nationalteams im Einsatz sind, bestreiten die Leverkusenerinnen am Donnerstag ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede (14 Uhr, Leistungszentrum Kurtekotten). In der Liga geht es am 6. Dezember mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig weiter.