Bayers Frauen überstehen Drangphase und feiern Derbysieg

Leverkusen setzte sich gegen die Kölnerinnen durch. – Foto: Ralf Hasselberg / Privat

Mehr als der Kopfball-Anschlusstreffer von Ex-Nationalspielerin Pauline Bremer (88.) sprang bei ihrer Schlussoffensive jedoch nicht heraus. Am Jahrestag der Gründung des Domstadtklubs landeten die Leverkusenerinnen einen verdienten 2:1-Sieg.

Auf Fudalla ist Verlass

Der wurde ihnen zusätzlich versüßt durch die Tabellensituation. Sie selbst kletterten vorübergehend wieder auf den begehrten dritten Tabellenplatz, während dieser für den FC bei jetzt sechs Punkten Rückstand erst einmal außerhalb der Reichweite ist. „Das war verdient, aber ein hartes Stück Arbeit. Schon das Hinspiel war sehr umkämpft. Der Unterschied war, dass wir – anders als der FC damals – unsere Führung erfolgreich verteidigt haben“, betonte Coach Roberto Pätzold.

Die Treffer für sein Team erzielten eine Top-Torjägerin und eine Spielerin, deren Treffer Seltenheitswert haben. Zunächst handelte Vanessa Fudalla gedankenschnell. Sie eroberte einen missglückten Pass von Kölns Keeperin Irina Fuchs, umkurvte die Torfrau, ließ auch die Verteidigerinnen aussteigen und erzielte mit links das 1:0 (17.). Es war bereits der zwölfte Saisontreffer des Sommerzugangs und zu diesem Zeitpunkt Liga-Bestwert. Deutlich rarer sind Treffer von Sofie Zdebel, dafür meist sehr sehenswert. Diesem Kriterium wurde der 18-Meter-Kracher ins rechte obere Eck zum 2:0 (37.) mehr als gerecht. „Sie trifft nicht oft, aber dafür macht sie eigentlich nur krasse Tore. Ein normales Tor habe ich von ihr noch nicht gesehen“, sagte Teamkollegin Carlotta Wamser.

Im Derby traf Zdebel zum passenden Zeitpunkt mit einem ihrer seltenen Tore. Und auch der Sieg über den Nachbarn war nach dem Geschmack des Eigengewächses. Die 21-Jährige freute sich, dass anschließend doch noch etwas Karneval gefeiert werden konnte und wünschte sich ausdrücklich, dass zum angesetzten Kostümtraining am Rosenmontag möglichst alle auch wirklich verkleidet erscheinen.

Weiter geht es für sie und ihre Teamkolleginnen mit einem weiteren kniffligen Heimspiel: Zu Gast ist am Sonntag die TSG Hoffenheim.

Bayer Borggräfe – Merino Gonzalez, Ostermeier, Turanyi, Wamser, Piljic (46. Vidal), Zdebel (62. Grant), Bender (72. Friedrich), Kögel, Kehrer (78. Mädl), Fudalla (62. Kramer)