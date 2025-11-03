Bayers Frauen starten mit einem Sieg in Jena in die Englische Woche

Der Auftakt in die Englische Woche ist den Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen geglückt. Die Kräfteverhältnisse beim 4:2 (2:1)-Auswärtssieg gegen den FC Carl Zeiss Jena waren sogar noch deutlicher, als es das Resultat vermuten lässt. Durch den dreifachen Punktgewinn im Ernst-Abbe-Sportfeld im Jenaer Stadtteil Paradies kletterte das Team von Coach Roberto Pätzold mindestens für eine Nacht auf den dritten Platz in der Tabelle. Der ist für das Schlussklassement dieser Spielzeit das Ziel aller Leverkusener Träume, berechtigt er doch zur Teilnahme am internationalen Geschäft.
Pätzold fehlten die gesperrten Charlotte Voll und Lilla Turanyi, die verletzten Friederike Repohl, Cornelia Kramer und Shen Menglu (Kreuzbandriss) sowie die angeschlagene Claudia Wenger. Zusätzlich schonte er Carlotta Wamser (ebenfalls angeschlagen) und Juliette Vidal und wechselte die Stammkräfte Kristin Kögel, Ruby Grant und Loreen Bender erst im zweiten Durchgang ein. Ins Rennen schickte er damit eine auf sieben Positionen veränderte Startelf – mit der dritten Keeperin Anne Moll zwischen den Pfosten und drei neuen Verteidigerinnen in der Viererkette.
Trotz der vielen Wechsel übernahm Bayer gleich die Kontrolle, zeigte sich griffig in den Zweikämpfen, unterband Jenas zaghafte Angriffsversuche meist schon im Ansatz und schnürte die Hausherrinnen in der eigenen Hälfte ein. Der Lohn für den Dauerdruck waren vier Treffer durch ein Eigentor von Carl-Zeiss-Verteidigerin Steffi Schmid (6.), Caroline Kehrer (19.), Valentina Mädl (52.) und Vanessa Fudalla (58.) sowie einige weitere Top-Gelegenheiten.
Die Chancenverwertung war wieder einmal mangelhaft. Mit etwas mehr Konsequenz und Konzentration hätte das Ergebnis auch zweistellig ausfallen können. Unnötig waren auch die Gegentreffer durch einen ansonsten harmlosen Gegner. Das erste Gegentor legte Katharina Piljic Emily Reske mit einem Querpass im eigenen Strafraum auf (41.) und beim zweiten durch Noemi Gentile (90.) stellte Bayer das Verteidigen ein und beschwerte sich – vergeblich, aber wohl zu Recht – über eine Abseitsstellung der Schützin.
Gefragt ist die Pätzold-Elf bereits wieder am Mittwoch. Dann empfängt sie im Ulrich-Haberland-Stadion den Aufsteiger Hamburger SV. Anstoß ist um 19 Uhr. Repohl und Turanyi sind für diese Partie noch gesperrt.