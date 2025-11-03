Bayers Frauen starten mit einem Sieg in Jena in die Englische Woche

Das Personal

Pätzold fehlten die gesperrten Charlotte Voll und Lilla Turanyi, die verletzten Friederike Repohl, Cornelia Kramer und Shen Menglu (Kreuzbandriss) sowie die angeschlagene Claudia Wenger. Zusätzlich schonte er Carlotta Wamser (ebenfalls angeschlagen) und Juliette Vidal und wechselte die Stammkräfte Kristin Kögel, Ruby Grant und Loreen Bender erst im zweiten Durchgang ein. Ins Rennen schickte er damit eine auf sieben Positionen veränderte Startelf – mit der dritten Keeperin Anne Moll zwischen den Pfosten und drei neuen Verteidigerinnen in der Viererkette.

Das war gut

Trotz der vielen Wechsel übernahm Bayer gleich die Kontrolle, zeigte sich griffig in den Zweikämpfen, unterband Jenas zaghafte Angriffsversuche meist schon im Ansatz und schnürte die Hausherrinnen in der eigenen Hälfte ein. Der Lohn für den Dauerdruck waren vier Treffer durch ein Eigentor von Carl-Zeiss-Verteidigerin Steffi Schmid (6.), Caroline Kehrer (19.), Valentina Mädl (52.) und Vanessa Fudalla (58.) sowie einige weitere Top-Gelegenheiten.

Das muss besser werden

Die Chancenverwertung war wieder einmal mangelhaft. Mit etwas mehr Konsequenz und Konzentration hätte das Ergebnis auch zweistellig ausfallen können. Unnötig waren auch die Gegentreffer durch einen ansonsten harmlosen Gegner. Das erste Gegentor legte Katharina Piljic Emily Reske mit einem Querpass im eigenen Strafraum auf (41.) und beim zweiten durch Noemi Gentile (90.) stellte Bayer das Verteidigen ein und beschwerte sich – vergeblich, aber wohl zu Recht – über eine Abseitsstellung der Schützin.

So geht es weiter

Gefragt ist die Pätzold-Elf bereits wieder am Mittwoch. Dann empfängt sie im Ulrich-Haberland-Stadion den Aufsteiger Hamburger SV. Anstoß ist um 19 Uhr. Repohl und Turanyi sind für diese Partie noch gesperrt.