Bayers Frauen sind bereit für Berlin

Die Treffer für Bayer 04 erzielten Nationalspielerin Carlotta Wamser (4.), Vanessa Fudalla (18.) und Loreen Bender (54.). Allerdings leistete der Gegner durchaus Gegenwehr. Wamser musste auf der Linie klären (26.), Keeperin Friederike Repohl parierte einen Strafstoß (30.) und Servette traf gleich zweimal die Latte (51., 86.). „Wir haben uns gegen ein Team, das in der zweiten Hälfte aufgekommen ist, gut gewehrt und wenig zugelassen. Insgesamt geht das Ergebnis auch in der Höhe vollkommen in Ordnung“, sagte der Bayer-Coach.

