Bayers Frauen sind bereit für Berlin

Am Freitag (18.30 Uhr) steigen die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen im Stadion an der Alten Försterei wieder in den Ligaspielbetrieb ein. Für die Partie bei Aufsteiger Union Berlin scheint das Team von Roberto Pätzold gut vorbereitet. Die dem Coach zufolge „rundum gelungene Generalprobe“ gegen Servette FC Chenois Feminin gewannen die Leverkusenerinnen überzeugend mit 3:0 (2:0). Der Sieg gegen den Spitzenreiter der Schweizer Liga war der Höhepunkt eines gelungenen Trainingslagers an der portugiesischen Algarve.
Während Schnee und Minusgrade das Rheinland fest im Griff hatten, arbeiteten Bayers Frauen fast 2000 Kilometer Luftlinie entfernt bei moderaten Temperaturen im zweistelligen Plusbereich an ihrer Frühform fürs neue Jahr. „Das war richtig gut. Wir konnten schon deutlich mehr machen als in der vergangenen Woche zu Hause“, sagte Pätzold bereits nach der ersten Taktik-Einheit.
Neben insgesamt sechs Trainings auf dem Platz im portugiesischen Faro standen eine Kraft- und Regenerationseinheiten, ein interner Test sowie die Partie gegen Servette auf dem Programm. Aber es blieb auch Zeit für einen Teamabend, eine Teambuildingmaßnahme und einen Ausflug in den malerischen Küstenort Tavira, der mit einer maurischen Burgruine, einer siebenbogigen Römerbrücke, einem Rathaus mit spätmittelalterlichen Arkaden, einem ausgedehnten Sandstrand und ganz viel Charme zu überzeugen wusste.
Aus dem Profikader fehlten beim Abflug in Richtung der iberischen Halbinsel einzig Charlotte Voll (Schultereckgelenksprengung) und die angeschlagene Kristin Kögel. Mit an Bord waren auch Ida Daedelow und Shen Menglu, die in Portugal individuell für ihr Comeback schufteten sowie Sana Coskun, Jana Lindner, Angelie Martens, Alisa Sinani und Emilia Eltgen aus der Leverkusener U23.
Paulina Bartz verpasste das Trainingslager, weil sie bis Saisonende an den Hamburger SV ausgeliehen wurde. Vielleicht kann sie den Leverkusenerinnen wertvolle Tipps für Freitag geben. Denn ihren einzigen Test absolvierten die Hansestädterinnen gegen Union Berlin. Und die Bayer-Leihgabe stand nicht nur auf dem Feld, sondern gehörte beim 4:3-Sieg des HSV in den 3x40 Minuten Spielzeit auch zu den Torschützinnen: Sie staubte zum zwischenzeitlichen 3:3 ab.
Während Berlin die Generalprobe verlor, zeigte Bayer gegen Servette bereits eine sehr ordentliche Frühform – obwohl einige Spielerinnen aus Gründen der Belastungssteuerung fehlten und die Beine nach einem intensiven Trainingslager am Ende schwer wurden. „Wir haben viele Dinge auf den Platz gebracht, die wir in den kommenden Wochen benötigen werden. Es war ein sehr aggressives und physisch anspruchsvolles Spiel, in dem wir vor allem in der ersten Halbzeit spielerisch absolut zu überzeugen wussten“, betonte Pätzold.
Die Treffer für Bayer 04 erzielten Nationalspielerin Carlotta Wamser (4.), Vanessa Fudalla (18.) und Loreen Bender (54.). Allerdings leistete der Gegner durchaus Gegenwehr. Wamser musste auf der Linie klären (26.), Keeperin Friederike Repohl parierte einen Strafstoß (30.) und Servette traf gleich zweimal die Latte (51., 86.). „Wir haben uns gegen ein Team, das in der zweiten Hälfte aufgekommen ist, gut gewehrt und wenig zugelassen. Insgesamt geht das Ergebnis auch in der Höhe vollkommen in Ordnung“, sagte der Bayer-Coach.
