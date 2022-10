Bayers Frauen lassen im Heimspiel zu viel liegen Die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer Leverkusen müssen sich dem Aufsteiger aus Meppen überraschend mit 0:1 geschlagen geben.

Natürlich wurde nach Abpfiff vor allem über den letztlich entscheidenden Foulelfmeter in der 63. Minute diskutiert – oder vielmehr dessen Entstehung. Denn die Unparteiische hatte zunächst ein klares Foul einer Meppenerin an Dina Blagojevic übersehen und anschließend einen leichten Kontakt von Selina Ostermeier zur allgemeinen Überraschung mit einem Strafstoß für die Gäste geahndet. SVM-Kapitänin Lia-Maria Weiß, die sicher zum Tor des Tages verwandelte, mochte anschließend keine Einschätzung abgeben, ob die Schiedsrichterin richtig lag. „Wir nehmen den Elfmeter gerne an“, sagte sie. „Da war vorher ein klares Foul vom Gegner dabei, aber die Schiedsrichterin hat auf Elfmeter entschieden. So läuft es manchmal“, ärgerte sich hingegen de Pauw.

Verdient wäre der Ausgleich zweifellos gewesen. Die Leverkusenerinnen müssen sich aber wie schon bei den knappen Siegen zum Start gegen Duisburg und Köln vorwerfen lassen, zu leichtfertig mit den eigenen Gelegenheiten umgegangen zu sein. Insgesamt stand für sie ein deutliches Chancenplus zu Buche, das sie sich insbesondere im ersten Durchgang und hier in der starken Anfangsphase erarbeitet hatten. Aber zu selten sorgten vielversprechende Möglichkeiten tatsächlich für echte Gefahr.

Am nächsten an einem Treffer war Jill Bayings, die bisher für die drei Leverkusener Ligatore gesorgt hat. Zu Beginn scheiterte sie aus spitzem Winkel (8.) und in der hitzigen Schlussphase bei einem Freistoß an der Latte. Kristin Kögel als alleinige Sturmspitze hing meist in der Luft, konnte einzig kurz nach dem 0:1 bei einer Doppelchance von der Strafraumgrenze für Gefahr sorgen. Aber ihr erster Versuch wurde abgeblockt, der zweite landete knapp über dem Tor (74.). „Wir haben die Chancen – jetzt müssen wir auch die Tore machen“, forderte Kapitänin Elisa Senß.

Verdient hatte sich der Außenseiter die etwas glücklichen ersten Punkte der Saison durch ihr mutiges Auftreten und eine gute Phase rund um den Elfmeter, in der sie mehrfach gefährlich vor das Leverkusener Tor kamen. Coach de Pauw beglückwünschte den Gegner – zum Erfolg und dazu, „gut gekämpft“ zu haben.