Bayers Frauen hoffen auf Ausrutscher

Die Rechnung vor dem letzten Heimspiel der Saison an diesem Samstag, 12 Uhr, im Ulrich-Haberland-Stadion gegen RB Leipzig ist ebenso einfach wie ernüchternd: Um sich den Traum von der erstmaligen Teilnahme am internationalen Geschäft zu erfüllen, benötigen Bayers Fußballerinnen zwei eigene Siege zum Abschluss – und ebenso viele Ausrutscher entweder von Wolfsburg oder Frankfurt. Aufgegeben hat Trainer Roberto Pätzold das Rennen um die Champions-League-Plätze aber keineswegs.

„Im Fußball ist schon genug Verrücktes passiert. Es gibt also keinen Grund, etwas herzuschenken“, betont er. Die eigenen Hausaufgaben will er erneut erledigen und einen Sieg vorlegen. Denn wie vergangene Woche bestreiten die Leverkusenerinnen ihre Partie auch am vorletzten Spieltag vor der Konkurrenz und hoffen, dass dieses Mal nicht erneut beide nachlegen können. „Wolfsburg hat sich im Hinspiel gegen Potsdam schwergetan, auch Frankfurt muss gegen Hoffenheim erst einmal bestehen“, gibt Bayers Hauptübungsleiter zu bedenken.

Das internationale Geschäft ist aber ohnehin nur einer von mehreren guten Gründen, gegen Leipzig den nächsten dreifachen Punktgewinn realisieren zu wollen. Pätzold und seine Schützlinge möchten sich am Ende der besten Saison in der Historie des Frauenfußballs unterm Bayer-Kreuz mit einem Erfolgserlebnis von den eigenen Fans verabschieden. „Mit einem Sieg wollen wir schon jetzt Vorfreude auf die neue Saison wecken und unseren Punkterekord ausbauen“, sagt der Trainer. Gelingt das, könnten die Leverkusenerinnen – ganz nebenbei – auch von sich sagen, über die gesamte Spielzeit zu Hause nur gegen Meister FC Bayern verloren zu haben – und das auch noch denkbar knapp und unglücklich.

Im Zuge der Begegnung werden die Leverkusenerinnen die Spielerinnen verabschieden, die den Verein nach dieser Saison verlassen werden. Nach zuletzt zwei größeren Umbrüchen fällt dieser Programmpunkt diesmal etwas kürzer aus. Verabschiedet werden lediglich drei Spielerinnen. Neben Janou Levels (zum VfL Wolfsburg) und Karolina Lea Vilhjalmsdottir (nach Leihende zurück zum FC Bayern) geht auch Synne Skinnes Hansen.

Die Außenbahnspielerin, die in dieser Saison durch einen Teilsehnenabriss im Oberschenkel monatelang ausfiel und in den zwei Spielzeiten am Rhein insgesamt 31 Pflichtspiele bestritt, wechselt in ihre norwegische Heimat zu Valerenga IF. „Ich habe mich hier vom ersten Tag an sehr wohl gefühlt und bin sehr stolz darauf, dass ich diesen Klub repräsentieren durfte. Aber jetzt ist es an der Zeit für mich, weiterzuziehen“, kommentierte die 29-Jährige ihren bevorstehenden Wechsel.

Neben Stammspielerin Levels dürften wohl auch Vilhjamsdottir und Skinnes Hansen bei ihrem letzten Heimspiel auf Einsatzzeit für Bayer hoffen. „Alle drei hatten hier eine erfolgreiche Zeit. Sie werden hochmotiviert sein, zu Hause einen positiven Abschied zu haben. Sie haben eine sehr professionelle Mentalität gezeigt und dem Team viel gegeben. Das werden sie bis zur letzten Minute tun“, sagt Pätzold.

Auf eine feierliche Verabschiedung beim letzten Heimspiel verzichten muss hingegen Emilie Bragstad. Sie war bereits im März mit sofortiger Wirkung zu Hammarby IF gewechselt. Im Januar war zuvor bereits Julie Jorde zu Bröndby IF gewechselt –allerdings nur per Leihe bis zum Sommer.