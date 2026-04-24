Bayers Frauen geben Platz drei nicht auf – Merino Gonzales bis 2028

Die Frauen von Bayer 04 Leverkusen haben Platz drei noch im Visier. – Foto: Ralf Hasselberg / Privat

Stolze 27 Tagen werden seit dem vorangegangenen Pflichtspiel vergangen sein, wenn Bayer Leverkusens Fußballerinnen am Sonntag (16 Uhr) den SC Freiburg zum Ligaspiel im Ulrich-Haberland-Stadion empfangen. Die Pokal- und Länderspielpause gab Trainer Roberto Pätzold und seinem Team eine gute Gelegenheit, sich auf den Liga-Endspurt einzuschwören.

Bei fünf Punkten Rückstand auf Eintracht Frankfurt und ebenso vielen noch ausstehenden Spielen gilt dann jedoch: Verlieren verboten! Denn nicht einmal ohne Ausrutscher ist garantiert, dass es gelingt, den Dritten vom Main und den Vierten Hoffenheim noch einzuholen. Bei einem Ausrutscher wäre das Unterfangen wohl aussichtslos.

Die Leverkusenerinnen und ihr Hauptübungsleiter sind sich einig, dass es zu früh ist, um den Traum von Platz 3 – und damit von der Qualifikation für das internationale Geschäft – schon aufzugeben.

Zwei Nationalspielerinnen trafen aufeinander

Gleich acht Spielerinnen aus dem Kader waren mit ihren Auswahl-Teams im Einsatz. In der WM-Qualifikationsgruppe A4 kam es sogar zu einem doppelten direkten Duell unter Klubkolleginnen. Carlotta Wamser setzte sich mit Deutschland gegen Claudia Wengers Österreicherinnen durch. Das DFB-Team gewann in Nürnberg 5:1, wobei Wamser Lea Schüllers Treffer zum Endstand vorbereitete. In Ried trennten beide Teams sich torlos unentschieden.

Wie Deutschland führt auch Dänemark seine Gruppe (A1) an. Für die Skandinavierinnen gab Cornelia Kramer ihr Comeback, die beim letzten Lehrgang noch angeschlagen hatte passen müssen. Die Leverkusenerin wurde beim 0:0 gegen Italien eingewechselt. Deutschlands U23 bestritt im spanischen Murcia zwei Partien. Beim 2:1 gegen Belgien kamen Loreen Bender, Katharina Piljic, Sofie Zdenel und Estrella Merino Gonzales, die am Donnerstag ihren Vertrag unterm Bayer-Kreuz bis 2028 verlängerte, zum Einsatz. Das 1:0 gegen Italien bestritt neben dem Quartett auch Selina Ostermeier.

Voll feiert im Testspiel ihre Rückkehr

Aber auch die Daheimgebliebenen waren nicht untätig. Der Rest-Kader traf auf der Sportanlage des TSV Wörsdorf in Idstein auf den Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg. Das Resultat – Bayer unterlag den Fränkinnen nach 1:0-Führung noch mit 1:2 – mochte Roberto Pätzold nicht überbewerten. Schließlich fehlten ihm aufgrund der Auswahlspiele und mehreren Verletzungen stolze 16 Spielerinnen.

Wertvolle Einsatzzeiten konnten aber nicht nur die Talente Emilia Eltgen, Jolina Heltemes, Jana Lindner, Angelie Martens, Linda Pfeiffer, Chayenne Schwarz, Alisa Sinani und Amelie Sosni aus der eigenen U23 sammeln. Die Zeit auf dem Feld kam auch mancher Kraft aus dem Profi-Kader zugute, beispielsweise Vanessa Haim, Schützin des 1:0 (56.). „Es freut mich sehr für sie, dass sie nach so langer Pause mal wieder länger spielen konnte und getroffen hat“, betonte Pätzold. Zudem gab Keeperin Charlotte Voll ihr Comeback. Und Shen Menglu spielte zum ersten Mal seit ihrem Kreuzbandriss wieder eine Halbzeit volle Halbzeit.