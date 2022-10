Bayers Frauen feiern Kantersieg gegen Essen Frauen-Bundesliga: Bayer Leverkusen hat die SGS Essen mit 6:0 abgeschossen.

Es war ein Ausrufezeichen von Bayers Bundesliga-Fußballerinnen nach zuvor drei Niederlagen in Serie. Das nach wie vor stark ersatzgeschwächte Team von Coach Robert de Pauw bezwang den Nachbarn SGS Essen hochverdient mit 6:0 (2:0). Mit großer Variabilität und feinen Pässen in die Lücken der Abwehr spielten die Leverkusenerinnen sich eine große Zahl von Chancen heraus – und nutzten die Gelegenheiten diesmal endlich auch einmal. „Wir hätten vielleicht noch ein oder zwei Treffer mehr machen können, aber 6:0 ist nicht so schlecht“, befand der sichtlich zufriedene Trainer mit einem Augenzwinkern.