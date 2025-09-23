Bayers Frauen erzwingen in Nürnberg den Sieg

Es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit, als die gebürtige Nürnbergerin Vanessa Fudalla eine Ecke hereinbrachte und die eingewechselte U23-Nationalspielerin Nicole Bender das Spielgerät per Kopf ins Tor beförderte. Die Intensität des Torjubels zeigte, wie sehr sich die Leverkusenerinnen diesen Treffer gewünscht haben und wie schwierig der Aufsteiger es ihnen gemacht hatte. „Das war ein Sieg des Willens. Wir haben bis zum Ende daran geglaubt“, betonte Bayer-Coach Pätzold.

Er sah lange ein zähes Spiel mit einer an Torgelegenheiten auffällig armen ersten Hälfte, in der außen ein paar Halbchancen wenig geschah. „Der Gegner hatte eine sehr unangenehme Spielweise mit vielen langen Bällen, was unser Pressing - eine unserer größten Stärken - stark eingeschränkt hat. Dennoch mussten wir immer wieder vorne anlaufen, was sehr kräfteraubend war“, zollte der Leverkusener Hauptübungsleiter dem Gegner Tribut.

Mehr Druck entwickelte Bayer 04 nach dem Seitenwechsel und hatte dementsprechend auch mehrere gute Gelegenheiten. Am gefährlichsten war wohl ein Kopfball von Fudalla, die in der Jugend auch für den FCN aktiv war. Nürnbergs Keeperin Larissa Rusek verhinderte mit einem starken Reflex den Rückstand (53.). Gegenüber Friederike Repohl hatte nur eine Gelegenheit, sich im Leverkusener Tor ernsthaft auszuzeichnen und nutzte diese ebenfalls eindrucksvoll. Im Getümmel nach einer Ecke kam Nastassja Lein aus kurzer Distanz zum Abschluss – und Bayers Kapitänin zwischen den Pfosten war zur Stelle.

Wie verdient der Sieg war, zeigt die recht einseitige Spielstatistik. Sie weist unter anderem 19:2 Torschüsse, 69 Prozent Ballbesitz und 55 Prozent gewonnene Zweikämpfe für die Leverkusenerinnen aus. „Nach der Pause waren wir deutlich dominanter, hatten mehr Ballbesitz, haben uns Chancen erspielt und sind ruhig geblieben. Das hat sich am Ende ebenso ausgezahlt wie das intensive Training von Standardsituationen“, betonte Pätzold.

Seine Schützlinge sind bereits am Donnerstag (19 Uhr) erneut gefordert. Zum Abschluss des 4. Spieltags empfangen sie im Ulrich-Haberland-Stadion Eintracht Frankfurt. Besonderes Augenmerk liegt bei diesem Duell auf Carlotta Wamser, die im Sommer von der SGE unters Bayer-Kreuz wechselte und kurz darauf in der Nationalmannschaft debütierte. Eine Vergangenheit beim nächsten Gegner haben bei Bayer zudem Selina Ostermeier, Melissa Friedrich und Nicole Bender. Umgekehrt zog es die Frankfurterinnen Lisanne Gräwe (2023) und Elisa Senß (2024) in den Vorjahren von Leverkusen zur Eintracht.