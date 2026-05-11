Bayers Frauen dürfen noch hoffen

Leverkusen blickt auf Rang drei – Foto: Sven Leifer

Der Traum von Bayers Fußballerinnen lebt auch vor dem Spiel an diesem Montag bei RB Leipzig (18 Uhr, live im Free-TV bei Sport1) weiter. Weil der Meister FC Bayern am Samstag erwartungsgemäß den Tabellendritten Frankfurt bezwang, könnten die Leverkusenerinnen nun mit einem Sieg in Sachsen bis auf zwei Punkte an die SGE heranrücken und ihre Außenseiterchance wahren. Das brächte zusätzliche Würze in den letzten Spieltag.

Einfach werde die Aufgabe allerdings nicht. „RB hat eine gute Rückrunde gespielt und bis zur Partie gegen Wolfsburg achtmal nacheinander nicht verloren. Sie können befreit aufspielen und werden sich im letzten Heimspiel gut von ihren Fans verabschieden wollen“, warnt Pätzold.

Freilich bräuchte es im Fernduell dann immer noch einen eigenen Sieg gegen Angstgegner Bremen und eine Niederlage der Eintracht gegen Union Berlin, doch Trainer Roberto Pätzold betont: „Wenn wir am letzten Spieltag noch die Chance auf Platz drei haben, dann hätten wir das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Wir wären gegenüber der letzten Saison schon einen Schritt weiter. Bei einem Sieg in Leipzig besteht die Möglichkeit, noch etwas Großes erreichen zu können.“ Sein Team sei richtig gut drauf und wolle das auch im letzten Auswärtsspiel zeigen.

Transfers stehen fest

Auf eine Leipzigerin sollten die Fans der Leverkusenerinnen ganz besonders achten: Marlene Müller. Die 25-jährige Mittelfeldspielerin, die sich auf den Außenbahnen sehr wohl fühlt, aber auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, wechselt zur neuen Saison unters Bayer-Kreuz. Leverkusens sportlicher Leiter Achim Feifel beschreibt sie als „sehr spiel- und laufstark“. Müller spiele zudem mannschaftsdienlich und zeichne sich nicht nur defensiv durch viele Ballgewinne aus, sondern strahle auch selbst Torgefahr aus. „Mit diesem Profil ist sie für jedes Team äußerst wertvoll und stellt auch für uns eine klare Verstärkung dar.“

Nicht geschadet hat beim Werben um Müller, wie gut ihrer einstigen Mitspielerin Vanessa Fudalla der Wechsel nach Leverkusen vergangenes Jahr getan hat. „Ich habe das alles aufmerksam verfolgt. Wir stehen in Kontakt und natürlich habe ich sie dann auch ein, zwei Fragen über Bayer gestellt“, sagte die Mittelfeldspielerin. Sie will „mit meiner Flexibilität, meinem Tempo und meinen Dribblings“ dafür sorgen, dass sich die positive Entwicklung der vergangenen Jahre weiter fortsetzt.

Müller war nicht der einzige Zugang, den Feifel unter der Woche verkünden konnte. Perfekt ist auch die Verpflichtung von Maja Sternad von Werder Bremen. Die 22-jährige Angreiferin läuft nach 17 Einsätzen für Deutschland im Nachwuchsbereich inzwischen für die slowenische Nationalmannschaft auf. „Sie wird uns in der Offensive noch variabler machen und bringt mit ihrer Dynamik und ihren Tiefenläufen ein zusätzliches Profil in unser Angriffsspiel“, sagt Feifel. Zudem sei sie eine fleißige Teamplayerin und arbeite aggressiv gegen den Ball.

Für Müller wie Sternad spielten bei der Unterschrift in Leverkusen auch die Ambitionen des Vereins eine Rolle. Müller will „die Top drei angreifen“ und Sternad hat sich vorgenommen, „Champions League zu spielen mit Bayer“. Darüber hinaus möchten beide sich weiterentwickeln und – wie in ihren bisherigen Klubs – auch in Leverkusen Stammspielerinnen werden. Im Hier und Jetzt geben beide aber erst einmal alles für ihren bisherigen Verein, auch wenn es für Müller schon am Montag und für Sternad dann am letzten Spieltag gegen Bayer 04 geht.