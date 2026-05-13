Bayers Frauen bezwingen Leipzig – Platz drei bleibt möglich

Ins gleiche Horn stießen zwei der Torschützinnen. „Wir gewinnen das nächste Spiel und dann schauen wir einfach“, kündigte Piljic an. „Wir müssen uns auf diese Partie fokussieren, unseren Job machen und gewinnen. Und dann hoffen wir, dass auch der Rest für uns läuft und wir belohnt werden. Die Hoffnung lebt“, versicherte Grant.

Sicher keinen Europapokal mit Leverkusen nächste Saison spielen werden neben Piljic, die zum VfL Wolfsburg wechselt, auch Friederike Repohl (Karriereende) und Julia Mickenhagen. Die unterm Bayer-Kreuz ausgebildete Außenverteidigerin Mickenhagen schließt sich Aufsteiger VfB Stuttgart an. Die 21-Jährige hofft an neuer Wirkungsstätte auf mehr Spielminuten. Etwas, was ihr Bayer 04 nicht garantieren konnte.

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