Bayers Frauen beenden Trainingslager mit einem Sieg Frauen-Bundesliga: Bayer 04 schlägt Ajax Amsterdam im Test mit 4:2.

Seit Dienstag arbeiten Bayers Fußballerinnen im heimischen Leverkusen am Feinschliff für den Wiedereinstieg in den Spielbetrieb am ersten Februarwochende. Zum Start in die vorletzte Woche der Vorbereitung gab Trainer Robert de Pauw seinen Schützlingen den Montag frei. Die kleine Verschnaufpause zum Start in die dritte von fünf Wochen Vorbereitung hatten sich die Bundesliga-Frauen nach der guten Arbeit im viertägigen Trainingslager im niederländischen Zeist verdient.