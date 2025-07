Bayernweiter „Tag der Qualifizierung“ in Stamsried Der BFV veranstaltet am 14. September einen Aktionstag für alle Trainer und Vereinsmitarbeiter

Ziel des Aktionstags ist es, Trainerinnen und Trainern mit und ohne Lizenz, Vereinsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern sowie weiteren Interessierten einen kompakten Einblick in die „Trainingsphilosophie Deutschland“ zu geben und für das umfangreiche Qualifizierungs- und Serviceangebot des BFV zu sensibilisieren. Das Programm gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil – daher wird sportgerechte Kleidung empfohlen. Als Referent in Stamsried ist Andreas Klebl verantwortlich. Der DFB-A-Lizenz-Inhaber ist derzeit Trainer der Herrenmannschaft des TB 03 Roding und Regionalauswahltrainer in der ostbayerischen Talentförderung.

Die Teilnahme ist kostenlos. Es müssen lediglich die Kosten für die eigene Verpflegung übernommen werden. Die Zahl der Plätze ist jedoch auf 40 Personen begrenzt; die Vergabe erfolgt nach Eingang der Anmeldung über den Veranstaltungskalender auf der BFV-Homepage. Bei Erreichen der Kapazitätsgrenze wird eine Warteliste geführt. Eine Anerkennung der Veranstaltung zur Verlängerung von Trainer- oder Vereinsmanagerlizenzen ist nicht möglich.