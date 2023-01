Bayernweite Online-Ausbildung zum/r Fußball-Schiedsrichter*in Online-Neulingslehrgang vom Verband

Noch auf der Suche nach guten Neujahrsvorsätzen? Wie wäre es mit Schiedsrichter?! Ab dem 13. Januar 2023 haben alle Interessierte wieder die Chance sich online zum Fußball-Schiedsrichter ausbilden zu lassen. Der Verbandsschiedsrichterausschuss bieten auch in diesem Jahr wieder einen zentralen Online-Lehrgang zur Ausbildung zum Fußball-Schiedsrichter an. Der Lehrgang umfasst eine theoretische Ausbildung in den Fußballregeln und schließt mit der theoretischen Prüfung ab. Im Anschluss erfolgt durch die Schiedsrichtergruppen die praktische Ausbildung, welche mit einer praktischen Prüfung endet. Wenn beide Prüfungen erfolgreich abgelegt wurden, steht einer Tätigkeit als Fußball-Schiedsrichter*in nichts im Wege. Weitere Informationen und Anmeldung findet ihr unter https://www.schiedsrichter.bayern/.../2022-12-18-jetzt...