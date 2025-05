Bayerns neue Goldene Generation? 2008er-Jahrgang macht Zukunftshoffnung

München - Die Fans des FC Bayern sehnen sich nach Eigenbauspielern, die den Durchbruch bei den Profis schaffen. Zuletzt gelang das Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic. Am Campus, der 2017 feierlich eröffnet wurde, tummeln sich einige Talente, die das Zeug haben, in deren Fußstapfen zu treten. Wie die tz erfuhr, werden intern vor allem in den 2008er-Jahrgang große Hoffnungen für die Zukunft gesetzt. Die tz stellt die Juwelen, die teils schon bei Trainer Vincent Kompany vorspielen und aktuell auch bei der U17-Europameisterschaft in Albanien im Einsatz sind, vor.

Verteidiger mit guter Technik: Mijatovic auf den Spuren des Vaters