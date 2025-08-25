Bayerns fairster Spieler: Große Bühne für Regensburger Stürmer

In der Halbzeitpause des bayerischen Drittliga-Derbys zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 (3:0) überreichten BFV-Vizepräsident Jürgen Pfau und Thomas Graml (Bezirksvorsitzender der Oberpfalz) Renner eine gerahmte Urkunde des DFB und einen Gutschein für einen Länderspiel-Besuch mit Begleitperson. Für den TSV Bernhardswald gab es darüber hinaus Minitore und ein Ballpaket. Eingeladen war auch der Unparteiische Christian Büchner, der damals die Partie zwischen der SpVgg Stadtamhof und dem TSV Bernhardswald geleitet hatte.



„Der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich in den Momenten, in denen keine Zeit zum Nachdenken bleibt – wenn der Instinkt entscheidet. Joseph Renner hat in einer Partie, in der es um weit mehr als nur drei Punkte ging, Größe gezeigt: Statt aus der Verletzung eines Gegenspielers einen Vorteil zu ziehen, entschied er sich bewusst für Fairness – und riskierte damit sogar den Verbleib seiner Mannschaft in der Kreisklasse. Dieses Verhalten verdient höchsten Respekt. Denn Fair Play ist keine Option, sondern ein Grundsatz. Joseph Renner ist ein echtes Vorbild – für alle Fußballerinnen und Fußballer, von der Bundesliga bis zur C-Klasse“, erklärte Jürgen Pfau.



Thomas Graml, Bezirksvorsitzender der Oberpfalz, ergänzte: „Unsere Fußballerinnen und Fußballer begegnen sich bei aller Leidenschaft mit Respekt und Fairness. Im Abstiegskampf mit der Niederlage vor Augen fair zu bleiben, dafür gebührt Joseph Renner großer Respekt.“



„Die Auszeichnung ist als fairster Spieler Bayerns ist natürlich eine große Ehre für mich. Aber auch im Verein sind alle sehr stolz und haben sich mit mir gefreut. Als ich den Gegenspieler damals am Boden habe liegen sehen, habe ich den Ball instinktiv sofort ins Aus geschossen und würde das jederzeit wieder so machen. Da gibt es schlicht keine andere Option, die in Frage käme – egal, ob es um den Klassenerhalt geht. Fair Play hat immer Vorfahrt“, erklärt Joseph Renner selbst.



Die SpVgg Stadtamhof hatte in der Kreisklassen-Partie gegen den TSV Bernhardswald in der Schlussphase mit 1:0 in Führung gelegen, als Renner den Ball auf der Außenbahn erlief. Ein Verteidiger der Gastgeber eilte hinterher, ging bei seinem Sprint aber ohne Fremdeinwirkung zu Boden und musste im Anschluss mit einer Muskelverletzung vom Platz. Die abstiegsbedrohten Bernhardswalder hätten in der Mitte eine Überzahlsituation und die große Möglichkeit zum Ausgleich gehabt, doch Renner brach den Angriff sofort ab und spielte den Ball freiwillig ins Seitenaus. Letztlich gewannen die Regensburger die Partie 3:0, wodurch der TSV Bernhardswald auf einen Abstiegsplatz abrutschte.



Nach einem sehr engen und spannenden Saisonendspurt schloss der Klub die Spielzeit auf dem ersten Relegationsplatz ab – und dies tatsächlich punktgleich mit Rang elf, der den direkten Klassenerhalt gesichert hätte. Eine 4:5-Niederlage im Relegationsspiel nach Elfmeterschießen gegen den SV Hörmannsdorf besiegelte letztlich den Abstieg des TSV, der in der neuen Saison in der A-Klasse antritt.