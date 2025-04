Bayerns Buchmann kehrt nach Verletzungs-Drama zurück

Mit erst 20 Jahren weist ein Bayern-Abwehrspieler bereits ein ewig lange Liste an Verletzungen auf. Nach einem erneuten Schulter-Schock gibt es nun aber gute Nachrichten.

Die Leidenszeit des 20-Jährigen ist schon im frühen Stadium seiner Karriere filmreif. Nach 540 (!) Tagen Pause wegen eines Muskelbündelrisses – erlitten im September 2023 beim 1:2 in der Regionalliga gegen Schweinfurt – kehrte Buchmann im Februar dieses Jahres auf den Trainingsplatz zurück. „Nach 17 Monaten ... ich bin sehr dankbar“, schrieb er bei Instagram.

München – Es war nur ein lockerer Aufgalopp fernab des Mannschaftstrainings. Und dennoch sorgten die Bilder von der Säbener Straße für so viel gute Laune. Im Mittelpunkt ein Abwehr-Juwel, das seit Jahren vom Pech verfolgt scheint. Jetzt aber ist Tarek Buchmann endlich wieder zurück auf dem Platz.

Dann folgte allerdings der Schulter-Schock. Wieder eine OP – dieses Mal an der linken Schulter, wieder ein Ausfall, wieder in die Reha. Buchmann, dem eine verheißungsvolle Zukunft vorhergesagt wurde, war wieder einmal am Boden. Sofa statt Rasen, Schlinge statt Schuhe. Doch damit soll es nun ein für alle Mal vorbei sein.

Bayern-Pechvolgel Buchmann kehrt ins Training zurück