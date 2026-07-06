 2026-07-06T11:47:30.849Z

Allgemeines

Bayernligisten siegen – Töging in Torlaune – SVW erneut mit Spektakel

Testspiele der oberbayerischen Teams

von Michel Guddat · Heute, 12:37 Uhr · 0 Leser
Gaimersheim gewann sein Testspiel mit 3:0.
Gaimersheim gewann sein Testspiel mit 3:0. – Foto: Johannes Traub/FuPa

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Auch am vergangenen Wochenende fanden in Oberbayern zahlreiche Testspiele statt. FuPa gibt einen Überblick über die gestrigen Partien.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Moorenweis
TSV MoorenweisMoorenweis
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
1
7

Prominenter Gast in Mooresweis! Der TSV 1860 München kreuzte beim neuen Bezirksligisten auf und besiegte die Hausherren mit 7:1. Den Ehrentreffer für Moorenweis erzielte Dumhard. Für die Löwen, die im Trainingslager in Bad Füssing waren und weiter mit einer Mix-Elf aus U19, U21 und Profis auflaufen, trafen Husic (2x), Fiedler, Pereira de Azambuja, Erdogan, Gosalci und Ortivero Calderon.

Gestern, 11:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
1
3
Abpfiff

Die SpVgg Kammerberg testete gegen den FC Stätzling, Vertreter der Landesliga Südwest. Gegen den siebten der vergangenen Saison verlor die Spielvereinigung mit 1:3. Damit gelang dem Bezirksligisten auch im vierten Test nicht der erste Sieg. Zuvor spielten die Jungs von Neu-Coach Maxi Zgud-Schoeppner dreimal unentschieden.

Pipinsried behält die Oberhand – SVW siegt in Unterzahl

Gestern, 13:00 Uhr
VfL Ecknach
VfL EcknachVfL Ecknach
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
1
3

Lange Zeit hielt Bezirksligist Ecknach die Null, doch in der zweiten Halbzeit sorgte Bayernligist FC Pipinsried dann doch für einen erfolgreichen Test. Der FCP gewann mit 3:1, Roithmayr, Anyaonu und Gebert trafen für den Favoriten. Baumgärtner hatte in der 58. Minute den Ausgleich für die Schwaben erzielt.

Gestern, 11:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
2
3

Das nächste torreiche Testspiel mit Waldperlacher Beteiligung! Nach dem 3:6 gegen Wacker München, setzte sich der SVW mit 3:2 gegen den SV Pullach durch – und das trotz Unterzahl. Wodere sah in der 68. Minute die Rote Karte.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
2
3
Abpfiff

Im Landesliga-Duell zwischen Unterföhring und Jetzendorf setzen sich die Gäste mit 3:2 durch. Nuhanovic erzielte in der 80. Minute den Siegtreffer.

Bad Heilbrunn souverän – MTV kassiert Pleite

Gestern, 12:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
SV München West
SV München WestSV München West
0
0
Abpfiff

Das Spiel zwischen dem SV Dornach und dem SV München West blieb ohne Tore.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
TSV Peiting
TSV PeitingTSV Peiting
3
1
Abpfiff

Favorit Bad Heilbrunn setzte sich souverän mit 3:1 gegen Kreisligist TSV Peiting durch. Feirer, Krinner und Pföderl trafen für die Hausherren, ehe Ostler Ergebniskosmetik betrieb.

Gestern, 11:00 Uhr
Waldeck Obermenzing
Waldeck ObermenzingWaldeck Obermenzing
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
3
1
Abpfiff

MTV München unterlag dem SV Waldeck Obermenzing mit 1:3. Mullai traf für die Münchner zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch der SVW zog in der zweiten Hälfte davon und schnappte sich den Testspielsieg.

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Hohenwart
TSV HohenwartHohenwart
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
2
2
Abpfiff

Bezirksliga-Aufsteiger Phönix München musste sich mit einem 2:2-Unentschieden bei Kreisligist TSV Hohenwart begnügen. Doppelpacker Sedlmair traf für den TSV, während Stevanovic und Oktay für die Münchner trafen.

Töginger Torfestival – Bruckmühl stolpert gegen Kreisligist

Gestern, 15:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
SV Schloßberg
SV SchloßbergSV Schloßber
7
1
Abpfiff

Der FC Töging ließ im Test gegen Kreisligist SV Schloßberg die Muskeln spielen und fegte die Gäste mit 7:1 vom Platz.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
FC Bischofswiesen
FC BischofswiesenBischofswies
1
2
Abpfiff

Der SV Bruckmühl hingegen verlor das Duell Bezirksliga gegen Kreisliga. Im Heimspiel gegen den FC Bischofswiesen verloren die Jungs von Mike Probst mit 1:2. Nach früher Führung flog Kunze mit Gelb-Rot vom Platz – Motz nutzte in der 48. Minute die Überzahl und erzielte den Siegtreffer.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Greding
TSV GredingGreding
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
0
3

Der TSV Gaimersheim besiegte den TSV Gredig mit 3:0 im Duell Bezirksliga Oberbayern Nord gegen Bezirksliga Mitelfranken Süd. Hüttinger, Friedrich und Janjic trafen für die Mannschaft von Manfred Kroll.

Gestern, 16:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
3
1
Abpfiff

Bayernligist 1860 Rosenheim gewann gegen Landesligist SV Aubing mit 3:1. Nach Rückstand drehte der Landesliga-Meister auf und traf in der zweiten Halbzeit dreifach.