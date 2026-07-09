Bayernligist Neudrossenfeld jubelt über Verbleib seines Torjägers

Die Sportliche Leitung des TSV Neudrossenfeld ist hocherfreut darüber, den Offensivmann von einem Verbleib überzeugt zu haben und lässt in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären: "Wir sind natürlich happy, dass Marin weiterhin für uns auf Torejagd geht. Es war trotz aller Spekulationen in den letzten Wochen immer fair und wir stets in gutem Austausch. Es wurde nicht gepokert oder sonstiges, sondern Marin hat schon sehr frühzeitig geäußert, sich eine Verlängerung vorstellen zu können. Es waren aber ein paar Dinge zu klären und glückliche Umstände kamen zusammen, dass wir eine Weiterverpflichtung realisieren konnten. Ich bin überzeugt, dass er uns erneut sehr helfen wird und ihm umgekehrt ein weiteres Jahr bei uns für seine Entwicklung sehr gut tut."