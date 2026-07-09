Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Bayernligist Neudrossenfeld jubelt über Verbleib seines Torjägers
Marin Hrgota (22) läuft weiterhin für die Oberfranken auf
von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser
Marin Hrgota (re.) bleibt beim TSV Neudrossenfeld. – Foto: Werner Franken
Spekuliert wurde in den vergangenen Wochen viel rund um die Personalie Marin Hrgota beim TSV Neudrossenfeld. Bleibt der Torjäger, der in der vergangenen Spielzeit 14 Treffer in der Bayernliga Nord erzielte und damit großen Anteil am Klassenerhalt der Oberfranken hatte. Oder zieht`s den 22-Jährigen doch weg? An Angeboten, vor allem auch aus dem höherklassigen Bereich, dürfte es mit Sicherheit nicht gemangelt haben.
Doch jetzt steht fest: Der jüngere Bruder von Branimir Hrgota, zuletzt Kapitän bei der SpVgg Greuther Fürth und ab sofort für den FC St. Pauli am Ball, läuft auch in der kommenden Saison für die Grün-Weißen in der Bayernliga Nord auf. Marin Hrgota wird am kommenden Wochenende wieder zur Mannschaft stoßen.
Die Sportliche Leitung des TSV Neudrossenfeld ist hocherfreut darüber, den Offensivmann von einem Verbleib überzeugt zu haben und lässt in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären: "Wir sind natürlich happy, dass Marin weiterhin für uns auf Torejagd geht. Es war trotz aller Spekulationen in den letzten Wochen immer fair und wir stets in gutem Austausch. Es wurde nicht gepokert oder sonstiges, sondern Marin hat schon sehr frühzeitig geäußert, sich eine Verlängerung vorstellen zu können. Es waren aber ein paar Dinge zu klären und glückliche Umstände kamen zusammen, dass wir eine Weiterverpflichtung realisieren konnten. Ich bin überzeugt, dass er uns erneut sehr helfen wird und ihm umgekehrt ein weiteres Jahr bei uns für seine Entwicklung sehr gut tut."
Marin Hrgota war im vergangenen Spätsommer aus dem Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Greuther Fürth nach Neudrossenfeld gekommen. Für die U23 des Kleeblatts war er in der Regionalliga Bayern im Einsatz. Nach seiner Ankuft in Neudrossenfeld entpuppte er sich auf Anhieb als die erhoffte Verstärkung in der Offensive und erzielte in 22 Einsätzen starke 14 Treffer - (15 Tore) und Kelvin Onuigwe (19) Selim Mjaki (15 Tore) schlugen noch öfters zu.