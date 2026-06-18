 2026-06-17T14:51:57.883Z

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Bayernligist FC Schwaig dreht auf – Walpertskirchen verliert erstes Testspiel

0:3-Niederlage

von Helmut Findelsberger · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser
Vierkampf: Maximilian Spreitzer (l.) und Tom Simml setzten sich gegen Fabio Groß und Vincent Sommer (10) durch.
Vierkampf: Maximilian Spreitzer (l.) und Tom Simml setzten sich gegen Fabio Groß und Vincent Sommer (10) durch. – Foto: Dominik Findelsberger

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SV Walpertskirchen

Walpertskirchen verliert Test gegen Bayernligisten.

Im ersten Testspiel beider Teams unterlag der SV Walpertskirchen am Dienstagabend dem Bayernligisten FC Schwaig. mit 0:3 (0:0) Toren. In den torlosen ersten 45 Minuten vergaben beide Seiten gute Tormöglichkeiten. So scheiterte WSV-Angreifer Paul Jäger im Duell Eins gegen Eins an Gäste-Keeper Maximilian Huber.

Di., 16.06.2026, 19:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
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Zur Pause wurde kräftig gewechselt, und auf beiden Seiten kamen alle Mann zum Einsatz. Und Schwaig hatte wohl die bessere Bank. Mit Leon Roth in der 51. Minute, James Timbana (62.) und Linus Hesch (72.) sorgte bei Schwaig ein Trio der Eingewechselten für die Treffer.

Weiter mit den Testspielen geht es für den Bezirksligisten Walpertskirchen auf heimischem Rasen bereits am morgigen Freitag um 19.30 Uhr gegen den Landesligisten VfB Hallbergmoos. Der FC Schwaig trifft am Samstag um 16.30 Uhr in Taufkirchen auf dem Platz des TSV Aspis auf den Regionalligisten TSV Buchbach.