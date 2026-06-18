Bayernligist FC Schwaig dreht auf – Walpertskirchen verliert erstes Testspiel

Vierkampf: Maximilian Spreitzer (l.) und Tom Simml setzten sich gegen Fabio Groß und Vincent Sommer (10) durch. – Foto: Dominik Findelsberger

Im ersten Testspiel beider Teams unterlag der SV Walpertskirchen am Dienstagabend dem Bayernligisten FC Schwaig. mit 0:3 (0:0) Toren. In den torlosen ersten 45 Minuten vergaben beide Seiten gute Tormöglichkeiten. So scheiterte WSV-Angreifer Paul Jäger im Duell Eins gegen Eins an Gäste-Keeper Maximilian Huber.

Zur Pause wurde kräftig gewechselt, und auf beiden Seiten kamen alle Mann zum Einsatz. Und Schwaig hatte wohl die bessere Bank. Mit Leon Roth in der 51. Minute, James Timbana (62.) und Linus Hesch (72.) sorgte bei Schwaig ein Trio der Eingewechselten für die Treffer.