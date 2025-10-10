Bayernligakracher: Landsbergs Offensivpower fordert 1860-Bollwerk

Landsberg – 1860 II gegen Landsberg, Erster gegen Zweiter – mehr Spitzenspiel geht nicht! Am Freitag (Anpfiff 19 Uhr) steigt an der Grünwalder Straße 114 in München der absolute Bayernliga-Hit. Wiedersehen inklusive: Denn zwei Gesichter bei den Gastgebern sind am Lech noch wohlbekannt. Aber das Trikot hat sich verändert: Mit dem Löwen auf der Brust grüßen die ehemaligen Landsberger Stefan Musa (22) und Alexander Benede (36) von der Tabellenspitze – die würde die Truppe von Trainer Chris Rech (32) mit einem Sieg erobern.

Torwart Musa und Oldie Benede sind mittlerweile für die zweite Mannschaft des TSV1860 München im Einsatz. Benede, der ehemalige Landsberger Kapitän (76 Einsätze von 2021 bis 2024) und mit 377 Partien für fünf Vereine Rekordspieler der Bayernliga, ist seit seinem Wechsel an die Grünwalder Straße der Leitwolf der jungen Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar (39), der gerade für zwei Partien (ein Unentschieden, eine Niederlage) bei den Profis in der 3. Liga aushalf.

Und Keeper Musa, der den TSV im Sommer auch mangels Perspektive auf den Stammplatz im Tor verließ, nachdem er in der Saison 13 Mal für den verletzten Leo Leimeister (21) zum Einsatz gekommen war, brachte es in der laufenden Saison auf sieben Spiele als Nummer eins der „kleinen Löwen“, stand zuletzt beim 2:2 in Kirchanschörung in der Löwen-Kiste. „Es war die richtige Entscheidung, es läuft gut. Ich durfte sogar schon bei den Profis mittrainieren, das war eine schöne Erfahrung“, sagt der Torwart. „Die Mannschaft ist super, jeder will sich zeigen und die Jungen geben richtig Gas.“

Dazu kommt: Mit Vitus Eicher (34), dem ehemaligen Zweitliga-Keeper der Löwen, hat Musa einen erfahrenen Torwart-Trainer bekommen: „Ein Top-Typ und ein Top-Trainer“, schwärmt der 1,86-Meter-Mann, der im Juni schon beim 0:0 im Testspiel im Löwen-Tor stand. Hält er am Freitag wieder? „Das entscheidet sich erst am Spieltag“, verrät Musa. Und fügt an: „Ich würde mich darüber natürlich sehr freuen…“ Abwehrchef Benede und Keeper Musa – am Freitag wird so einiges an Arbeit auf die beiden Ex-Landsberger zukommen.

Beste Abwehr der Liga trifft auf beste Offensive – Berwein nach Oberschenkelproblemen wieder fit

Denn ihr früherer Verein stellt mit 34 Treffern (das sind acht mehr als 1860 II) die Torfabrik der Liga. Mit nur acht Gegentoren weisen die Löwen hingegen die beste Abwehr auf – das dürfte ein interessanter Vergleich werden. Für genügend Spannung ist jedenfalls gesorgt. Auch, weil der Sieger der Partie als Tabellenführer ins nächste Spiel geht. „Das ist für alle Anreiz genug“, sagt Landsbergs verletzter Stürmer und Co-Trainer Furkan Kircicek (29). Und er verspricht: „Das wird ein richtig gutes Spitzenspiel.“

Landsberg-Coach Chris Rech (32), der Nachfolger von Ex-Löwe Alex Schmidt (56), muss nicht nur im Hit auf seinen Kapitän verzichten: Max Holdenrieder (27) fällt nach einem Sehnenriss am Oberschenkel, wie Kircicek für den Rest des Jahres aus. Auch sein Stellvertreter stand auf der Kippe: Maxi Berwein (29) musste zuletzt beim 7:1 gegen Ismaning wegen Oberschenkelproblemen passen, meldete sich aber für das Top-Spiel fit. Hinter dem Einsatz von Tiziano Mulas (23/Knie) steht noch ein Fragezeichen. Erfreulich: Simon Gartmann (26) ist nach einer Schambeinentzündung wieder ins Training eingestiegen.