Bayernligaerfahrung für Pirkensee-Ponholz Jasmin Abdihodzic kommt vom FC Amberg und wird in der kommenden Saison spielender Co-Trainer beim ATSV von tw · Heute, 18:48 Uhr · 0 Leser

Jasmin Abdihodzic (links) läuft ab der nächsten Saison für den ATSV auf – Foto: Valentin Hack

Der ATSV Pirkensee-Ponholz hat sein Trainerteam für die kommende Saison komplettiert. Nachdem der Verein schon vor einigen Wochen die Einigung mit Admir Hodzic als Cheftrainer verkünden konnte, kann PiPo nun mit Jasmin Abdihodzic, der vom FC Amberg aus der Bezirksliga zum ATSV wechselt, auch die Verpflichtung eines spielenden Co-Trainers bekanntgeben.

Abdihodzic kommt mit jeder Menge höherklassiger Erfahrung nach Pirkensee-Ponholz. In der Saison 19/21 spielte er sogar in der Bayernliga für den SV Donaustauf. Dazu kommen mehrere Spielzeiten in der Landesliga für den SV Fortuna Regensburg, die SpVgg Weiden und den FC Amberg. Er spielte auch bereits gemeinsam mit Admir Hodzic beim FC Labertal. Auf diese Wiedervereinigung freut sich Abdihodzic schon sehr: Jasmin, warum hast Du Dich entschieden, zu PiPo zu wechseln?

Jasmin Abdihodzic (30): Mit Admir Hodzic bekommt PiPo einen neuen Trainer, mit dem mich eine langjährige Freundschaft verbindet. Bereits beim FC Labertal konnte ich mit Admir zusammenarbeiten. Ich hoffe, ihn nun auch bei PiPo tatkräftig unterstützen zu können und werde dazu als spielender Co-Trainer fungieren. Du greifst auf viele Jahre höherklassige Erfahrung in Bezirks-, Landes- und sogar Bayernliga zurück. Was denkst Du, was Dich bei PiPo erwartet?