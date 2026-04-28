Bayernliga zum Greifen nah: Steigt Ammerthal am Mittwoch auf?

Trainer Tobias Rösl will mit der DJK Ammerthal den ersten Meister-Matchball nutzen. – Foto: Jonas Löffler

Morgen, 18:30 Uhr SV Buckenhofen Buckenhofen DJK Ammerthal Ammerthal 18:30 live PUSH



Alles vorbereitet für die Meistersaue: Durch einen ungefährdeten 6:0-Auswärtssieg bei Absteiger FC Vorwärts Röslau haben die Pirner-Brüder, Haller & Co. das Tor zur Bayernliga endgültig aufgestoßen. Nun will man hindurch schreiten. Mit einem Sieg wären die Saisonpunkte 68 bis 70 eingefahren. Der Zweitplatzierte Jahn Forchheim (61) könnte in den restlichen drei Spieltagen zwar theoretisch noch nach Punkten gleichziehen, hat aber den direkten Vergleich verloren. „Nachdem wir den Pflichtsieg in Röslau eingefahren haben – und das absolut seriös – ist es an der Zeit, das Ding perfekt zu machen“, lässt Rösl keine Zweifel an der Zielsetzung für Mittwoch. Der DJK-Coach betont: „Wir sind gut damit gefahren, die ganze Saison über von Spiel zu Spiel zu denken und zu planen. Das wird sich, bis wir über die Ziellinie gegangen sind, nicht ändern.“



„Meine Mannschaft und wir im Trainerteam wissen, dass der große Wurf nur mit vollem Einsatz und Demut zu erreichen ist. Dies werden wir gegen Buckenhofen wieder versuchen auf den Platz zu bringen. Wir sind uns bewusst, was wir erreichen können und wollen es auch!“, ergänzt Rösl. Für die Gastgeber aus Oberfranken geht es im Saisonendspurt nur mehr um die goldene Ananas. Als Tabellenachter ist der Zug sowohl nach vorne als auch nach hinten abgefahren. Vor eineinhalb Wochen besiegte das Team von Trainer Markus Fischer im Derby den Aufstiegsanwärter aus Forchheim. Das allein zeigt schon, dass die Aufgabe in Buckenhofen für die Oberpfälzer nicht zu unterschätzen ist. Zumal der SV in dieser Saison erst zwei Heimspiele verloren hat (7/5/2). Personell hat das Ammerthaler Trainerteam keine größeren Sorgen. Bis auf die bekannten Langzeitausfälle sollten alle Mann an Bord sein.