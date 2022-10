Bayernliga: „Wir sind einfach nicht clever“ – 1860 II lässt Punkte liegen Kompakt

München – So richtig freuen über das 2:2 des TSV 1860 II gegen den FC Deisenhofen konnte sich Löwen-Trainer Frank Schmöller nicht. Insbesondere die vertanen Chancen nach der zwischenzeitlichen 2:0-Führung durch die Treffer von Philip Kuhn (5.) und Damjan Dordan (23.) in der ersten Halbzeit wurmten den ehemaligen Bundesligaspieler. „Wir sind einfach nicht clever genug, um die drei Punkte mitzunehmen“, sagte Schmöller.

Auf der Gegenseite schenkten die Löwen dem Gegner zwei Foulelfmeter, die der FC-Top-Torjäger Nico Karger (36., 68.) gegen seinen Ex-Club eiskalt verwandelte. Dass die Deisenhofener nach der gelb-roten Karte für den Münchner Maxim Gresler (67.) nicht noch mehr mitnahmen, störte FC-Trainer Andreas Pummer nicht großartig. „Es war eine super Moral nach 0:2-Rückstand gegen eine starke Mannschaft“, bilanzierte Pummer, der nach dem Ausgleich Kargers Auswechslung wegen einer Muskelverletzung zu beklagen hatte.

Die Löwen haben sich nach dem letzten Heimspiel der Hinrunde immerhin mit ihrer neuen Heimat in Gilching arrangiert, wenngleich in der Kies-Arena bis dato erst zwei Siege heraussprangen. „Ich mache keinen Hehl daraus, dass wir lieber an der Grünwalder Straße spielen würden. Aber es ist halt nicht so. Es sind in Gilching überragende Bedingungen. Das passt“, so Schmöller.

Dem Aufstiegsaspiranten Landsberg um seinen Liga-Top-Torjäger Sascha Mölders rang der FC Ismaning mit einem 2:1-Auswärtssieg etwas unerwartet drei Punkte ab. Die Landsberger Führung durch Timo Spennesberger (43.) drehten die Gäste in der zweiten Hälfte nach einem Platzverweis für den Landsberger Maximilian Holdenrieder (74.) spät in einen Sieg. Clemens Kubina (84.) und Yasin Yilmaz (87.) ließen die im Abstiegskampf steckende Mannschaft von Trainer Mijo Stijepice am Lech jubeln.