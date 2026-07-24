Bayernliga-Wechsel abgesagt: Freunde siegen dank Soldner-Doppelpack

(Archivfoto) – Foto: David Oßwald

Gelungener Auftakt in die neue Saison 2026/27: Im Eröffnungsspiel der Bezirksliga Mittelfranken Süd haben sich die Sportfreunde Dinkelsbühl knapp mit 2:1 beim SV Arberg durchgesetzt. Vor einer stattlichen Kulisse avancierte Fabian Soldner mit einem Doppelpack im ersten Durchgang zum Matchwinner.

Bereits nach 13 Minuten bewies Soldner neu entdeckte Qualitäten im Abschluss: Nach einer Balleroberung im Zentrum und einem Steckpass lief er auf den Arberger Keeper zu, zog von der Strafraumkante ab und versenkte das Leder zur Führung. Die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt und glichen durch Felix Semmlinger per Foulelfmeter aus (23.), ehe die Partie in der 37. Minute die entscheidende Wendung nahm.

Ausgerechnet Soldner, der im Sommer bereits in die Bayernliga zum TSV Nördlingen gewechselt war . „Ich glaube, der Aufwand war ihm einfach zu groß. Die trainieren häufiger und die Spieltage sind deutlich aufwendiger. Ich hätte ihm die Bayernliga zugetraut. Jetzt bin ich aber natürlich froh, dass er geblieben ist“, so Trainer Fredi Skurka, der seinen Rückkehrer lobt. „Bei uns ist er absoluter Stammspieler und ein Führungsspieler. Auch wenn er bislang kaum Tore gemacht hat, zahlt sich seine harte Arbeit zahlt aus.“

Ausgerechnet nach einer Fairplay-Aktion – Arberg korrigierte eine Schiedsrichterentscheidung von Abstoß auf Eckball – flog die Kugel in den Strafraum, wo Soldner am schnellsten reagierte und zum entscheidenden 2:1 vollstreckte.

„Wir haben hier genau den heißen Tanz erwartet, den wir bekommen haben. Auch wenn Arberg viele Spielanteile hatten, haben wir meiner Meinung nach verdient gewonnen, weil wir einfach noch zwei, drei Hundertprozentige liegen lassen“, so Skurka. „Das war vor dieser Kulisse von 400 bis 450 Fans wirklich kein alltägliches Spiel. Aber genau wegen solcher Abende spielen wir doch Fußball.“

Die Sportfreunde haben sich für diese Saison neue Ziele gesteckt: Der Vorjahresachte und amtierende Kreispokalsieger will in die Top Fünf oder zumindest eine bessere Platzierung als im Vorjahr.

SV Arberg – SV Sportfreunde Dinkelsbühl 1:2

SV Arberg: Max Baumgärtner, Fabian Schneider, Niklas Liebgott, Albert Glas, Florian Rettenberger (56. Bugrahan Özcelik), Max Daschner, Fabian Rank, Robin Hilbert, Felix Semmlinger, Dominik Greß (75. Leon Glaser), Jan Dietrich (68. Tim Kamm) - Trainer: Werner Pfeuffer

SV Sportfreunde Dinkelsbühl: Mirza Hamzabegovic, Jonas Launer, Pascal Haltmayer, Simon Heberlein (58. Nico Remshard), Sebastian Kappler (75. Kerim Ciraci), Jan Heinz, Fabian Soldner, Tim Müller, Mario Mändlein (81. Theo Peter), Marco Wegert, Kadir Ciraci (64. David Eißner) - Trainer: Fredi Skurka

Schiedsrichter: Mika Hierzegger (Weidenbach) - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Fabian Soldner (13.), 1:1 Felix Semmlinger (23. Foulelfmeter), 1:2 Fabian Soldner (37.)