Bayernliga: Vier Remis - Tosun erzielt erstes Pflichtspiel-Tor für LL

Zweimal durfte der TSV Landsberg im Top-Spiel gegen Kirchanschöring jubeln. Am Ende hat es aber trotzdem nur für einen Punkt gereicht. – Foto: Simon Eiler

In der Bayernliga Süd duellierten sich am Samstag neben Ismaning und Türkspor Augsburg auch Geretsried und Türkgücü München um wichtige Punkte im Kampf um den Nichtabstieg. Gleichzeitig fand in Landsberg das Top-Spiel statt. Außerdem reiste Erlbach nach Nördlingen, Heimstetten empfing Pipinsried. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Auch unter dem neuen Trainer Slaven Skeledzic gab es für Türkgücü München die nächste Niederlage. Der TuS Geretsried ging in der 28. Spielminute durch Robin Renger in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Geretsrieds Tyrone Prepeluh auf 2:0 (57.). Für die Gäste wird es zunehmend schwieriger, sich noch die Chance auf einen Relegationsplatz zu wahren. Der TuS Geretsried hingegen hat seinem nach der Saison scheidenden Trainer Daniel Dittmann die nächsten drei Punkte gesichert und den Abstand zu den Relegationsrängen vergrößert.

TuS Geretsried – Türkgücü München 2:0

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner (66. Mihajlo Vjestica), Adrian Hofherr, Anastasios Karpouzidis, Robin Renger (77. Christian Wiedenhofer), Tyrone Prepeluh, Keita Kawai, Sebastian Schrills (60. Veron Fejzullahi), Srdan Ivkovic, Belmin Idrizovic (81. Isni Redjepi), Kaan Aygün (70. Linus Falck) - Trainer: Daniel Dittmann

Türkgücü München: Leon Walch, Mhammed Sanawar, Marcello Ljubicic, Sahin Bahadir, Mert Güzelarslan (72. Jerimiah Dosi), Tunahan Reis, Fernando Herodes, Atilla Arkadas (55. Atakan Ege), Mert Sahin, Abdulrahman Hassirou, Burhan Bahadir - Trainer: Slaven Skeledzic

Schiedsrichter: Florian Islinger (Hainsacker) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Robin Renger (28.), 2:0 Tyrone Prepeluh (57.)

Keine Tore beim Spiel in Heimstetten. Die zwei Teams aus dem Mittelfeld der Liga trennen sich torlos. Beide nehmen einen Punkt aus dem Spieltag mit. Die Heim-Elf aus Heimstetten hat nun 40 Zähler auf dem Konto. Der FC Pipinsried, bei dem Kubilay Celik gegen seinen Ex-Klub eingewechselt wurde, hat bislang 33 Punkte in drei Partien weniger gesammelt. SV Heimstetten – FC Pipinsried 0:0

SV Heimstetten: Moritz Knauf, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Rene Rüther, Cedric Ildas, Dennis Polat, Luka Arslan (65. Robin Penski), Vitus Vochatzer, Emil Titze, David Leitl, Dominique Girtler (71. Benedict Fink) - Trainer: Sarah Romert

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler, Benedikt Lobenhofer, Alexander Lungwitz, Mario Götzendörfer, Benjamin Krist (46. Fabian Benko), Max Dombrowka, Nenad Petkovic (69. Valdrin Konjuhi), Florian Gebert, Benedikt Wiegert (79. Kubilay Celik), Jaroud Kanze - Trainer: Roman Langer

Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 168

Tore: keine Tore

Spannendes Top-Spiel beim TSV Landsberg. Im Spiel des Tabellenzweiten gegen den Tabellendritten schoss Gäste-Spieler Manuel Omelanowsky den TSV Kirchanschöring früh in Führung (5.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Teamkollege Jonas Kronbichler aus Landsberger Sicht auf 0:2. Die Heim-Elf gab sich aber nicht auf, sondern jubelte in der 60. Spielminute über Tosuns Anschlusstreffer, welcher zugleich sein erster Pflichtspiel-Treffer für den TSV Landsberg war. In der Schlussphase blieb es weiter spannend, denn in der 87. Minute glich Luca Dollinger für die Gastgeber aus. Am Ende teilen sich auch diese beiden Teams die Punkte. TSV Landsberg – SV Kirchanschöring 2:2

TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder (46. Luca Dollinger), Lukas Bettrich, Kilian Pittrich (89. Fabian Kljucevic), Jannik Fippl, Benito Alisanovic (81. Fares Ibrahim), Daniele Sgodzaj (53. Furkan Kircicek), Tiziano Mulas (46. Tino Reich), Maximilian Seemüller, Ünal Tosun, Maximilian Berwein - Trainer: Christoph Rech

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei (68. Fikret Jahic), Thorsten Nicklas, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, David Lobendank (94. Nick Schreiber), Maximilian Reiter (82. Marco Schmitzberger), Matteo van de Wiel (89. Andreas Schweinsteiger), Manuel Omelanowsky, Jonas Kronbichler, Samuel Schwarz (95. Andreas Krämer) - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 420

Tore: 0:1 Manuel Omelanowsky (5.), 0:2 Jonas Kronbichler (45.+3), 1:2 Ünal Tosun (60.), 2:2 Luca Dollinger (87.)

Gelb-Rot: Manuel Omelanowsky (80./SV Kirchanschöring/)

Punkteteilung in Ismaning. Wie schon in anderen Partien des Spieltags fand sich auch beim FC Ismaning kein Sieger. Vor 180 Zuschauern brachte Ilkan Atak die Gastgeber vor der Halbzeit per Elfmeter in Führung (38.). Gleich mit dem Wiederanpfiff nach dem Seitenwechsel fiel jedoch der Ausgleich für Türkspor Augsburg durch David Anyaoni (46.). Dieser ging dann kurz darauf durch einen von Ibrahim Capar verwandelten Elfmeter in Führung (51.). Der FC Ismaning blieb jedoch weiter dran und Elfmeter-Schütze Atak erzielte in der 84. Minute den Ausgleich. FC Ismaning – Türkspor Augsburg 2:2

FC Ismaning: Lukas da Silva-Pötzinger, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Altin Maxhuni, Fabian Streibl, Jeremie Zehetbauer (66. Giovanni Pollio), Dimitrios Vourtsis (66. Vito Liuzza), Philip Kuhn (85. Kevin Kozica), Agon Bashota (63. Alessandro Cazorla), Ilkan Atak - Trainer: Xhevat Muriqi - Co-Trainer: Florian Wolf

Türkspor Augsburg: Erdem Yilmaz, Berkan Aydin, Srdjan Janjetovic, Mert Akkurt, Valdrin Katana (46. Ruvjed Perovic), Javin Bolte, Daniel Biermann (46. Yunus Erdal), Luca Kerber, David Anyaonu (89. Jameel Kurukan), Ibrahim Capar (72. Burak Uludag), Harouna Boubacar (85. Kenan Yildirim) - Spielertrainer: Daniel Biermann - Trainer: Servet Bozdag

Schiedsrichter: Felix Scharf (Regensburg) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Ilkan Atak (38. Foulelfmeter), 1:1 David Anyaonu (46.), 1:2 Ibrahim Capar (51. Foulelfmeter), 2:2 Ilkan Atak (84.)

TSV Nördlingen – SV Erlbach 1:1

TSV Nördlingen: Daniel Martin, Jens Schüler, Hans Rathgeber, Johannes Fiedler, Mario Szabo, Manuel Meyer (84. Patrick Högg), Jakob Mayer, Mario Taglieber, Bernd Rathgeber (74. Jan Reicherzer), Alexander Schröter, Simon Gruber - Trainer: Daniel Kerscher

SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Pascal Linhart (46. David Vogl), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (61. Milos Lukic), Levin Ramstetter (61. Sebastian Hager), Tobias Duxner (69. Simon Hefter), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 380

Tore: 1:0 Bernd Rathgeber (6.), 1:1 Benjamin Schlettwagner (62.)

Gelb-Rot: Alexander Schröter (71./TSV Nördlingen/)

Spiele am Freitag