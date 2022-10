Bayernliga: VfB Hallbergmoos steht erneut mit leeren Händen da 17. Spieltag im Live-Ticker

Der VfB Hallbergmoos empfängt zum Auftakt des 17. Spieltags in der Bayernliga Süd den TSV Kottern. Die Allgäuer reisen mit einer breiten Brust an, blieben sie doch in den letzten drei Spielen ungeschlagen. Beim VfB sieht die Vorzeichen umgekehrt. Seit vier Spielen wartet die Strohmaier-Elf auf einen Dreier und hat mit 40 Gegentreffern die löchrigste Defensive. Gelingt die Überraschung gegen Kottern?

Der Live-Ticker zum Nachverfolgen.