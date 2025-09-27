 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Traf kurz vor Schluss zum Ausgleich: Raffael Ascher (l.). (Archivfoto)
Traf kurz vor Schluss zum Ausgleich: Raffael Ascher (l.). (Archivfoto) – Foto: Jenni Maul

Bayernliga 🗣: Türkgücü trotz bitterem Gegentor stolz – Schwaig hadert

Reaktionen zum 12. Spieltag der Bayernliga Süd

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Dank eines Last-Minute-Tores holen die Sportfreunde Schwaig noch einen Zähler gegen Türkgücü München. Trotzdem sind die Gemüter der Trainer vertauscht. Die ersten Stimmen zum 12. Spieltag der Bayernliga Süd.

Gestern, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
1
1
Abpfiff

Schwaig zeigt "sehr gute Mentalität" trotz Chancenwucher

Christian Donbeck, Trainer des FC Sportfreunde Schwaig: »Wir waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Wir haben sechs bis sieben hundertprozentige Chancen nicht genutzt und müssen uns leider mit einem Punkt begnügen. Der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, da wir bis zum Schluss gut gespielt haben und eine sehr gute Mentalität gezeigt haben.«

Gegentor in der 93. Minute: Türkgücü-Trainer Tosun dennoch stolz auf die Mannschaft

Ünal Tosun, Trainer von Türkgücü München: »Es ist natürlich bitter, kurz vor dem Schlusspfiff den Ausgleich zu kassieren. Trotzdem bin ich zufrieden und stolz auf meine Mannschaft. Wir haben mit sehr viel Leidenschaft gespielt. Nüchtern betrachtet geht das Unentschieden in Ordnung, beide Teams hatten ihre Chancen. Schwaig hat in der zweiten Halbzeit einige gute Möglichkeiten vergeben, deshalb bin ich froh, dass wir unseren ersten Auswärtspunkt mitnehmen konnten.«

Die weiteren Spiele des 12. Spieltags der Bayernliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
1
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
0
0

Gestern, 19:30 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
0
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
3
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
1
2
Abpfiff

