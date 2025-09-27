Bayernliga 🗣: Türkgücü trotz bitterem Gegentor stolz – Schwaig hadert

Schwaig zeigt "sehr gute Mentalität" trotz Chancenwucher

Christian Donbeck, Trainer des FC Sportfreunde Schwaig: »Wir waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Wir haben sechs bis sieben hundertprozentige Chancen nicht genutzt und müssen uns leider mit einem Punkt begnügen. Der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, da wir bis zum Schluss gut gespielt haben und eine sehr gute Mentalität gezeigt haben.«

Gegentor in der 93. Minute: Türkgücü-Trainer Tosun dennoch stolz auf die Mannschaft

Ünal Tosun, Trainer von Türkgücü München: »Es ist natürlich bitter, kurz vor dem Schlusspfiff den Ausgleich zu kassieren. Trotzdem bin ich zufrieden und stolz auf meine Mannschaft. Wir haben mit sehr viel Leidenschaft gespielt. Nüchtern betrachtet geht das Unentschieden in Ordnung, beide Teams hatten ihre Chancen. Schwaig hat in der zweiten Halbzeit einige gute Möglichkeiten vergeben, deshalb bin ich froh, dass wir unseren ersten Auswärtspunkt mitnehmen konnten.«

