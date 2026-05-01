Bayernliga: TSV Landsberg kurz vor Aufstieg in die Regionalliga

Jetzt ist alles klar: Dank des Auswärtssiegs beim TuS Geretsried steigt der TSV Landsberg in die Regionalliga auf. – Foto: Sven Leifer

Am Freitag konnte der TSV Landsberg den Regionalliga-Aufstieg beim TuS Geretsried so gut wie perfekt machen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Freitag:

Der TSV Landsberg darf sich künftig so gut wie sicher Regionalligist nennen! Beim TuS Geretsried siegten die Landsberger dramatisch mit 2:1 - in der Nachspielzeit hielt Keeper Daniel Baltzer den Auswärtssieg und somit den Aufstieg fest!

Zum Spiel: Luca Dollinger brachte den TSV nach etwas mehr einer halben Stunde auf die Siegerstraße, nach dem Seitenwechsel erhöhte Maximilian Seemüller (54.). Die Zwei-Tore-Führung währte nur kurz, da Alexander Bazdrigiannis nur zwei Zeigerumdrehungen später verkürzen konnte. In der Folge rannte Geretsried an, mit dem gehaltenen Strafstoß avancierte aber Landsbergs Daniel Baltzer zum Held des Spiels. Der Vorsprung auf den Tabellenfünften SV Kirchanschöring, der der erste Mitstreiter um den Aufstieg gewesen ist, beträgt nun 13 Zähler. Da der SV nur noch drei verbleibenden Partien zu spielen hat, wurde der Aufholjagd mit dem Landsberger Sieg der Riegel vorgeschoben.

Der Tabellenführer TSV 1860 München II sowie der SV Heimstetten und der FC Gundelfingen auf den Plätzen drei und vier haben die Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison nicht angemeldet. TuS Geretsried – TSV Landsberg 1:2

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner (86. Veron Fejzullahi), Christian Wiedenhofer (70. Isni Redjepi), Adrian Hofherr, Anastasios Karpouzidis, Thomas Puscher (46. Tyrone Prepeluh), Keita Kawai, Sebastian Schrills (46. Daniel Krebs), Srdan Ivkovic, Belmin Idrizovic (90. Johannes Lex), Alexander Bazdrigiannis - Trainer: Daniel Dittmann

TSV Landsberg: Leopold Leimeister (60. Daniel Baltzer), Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Fabian Kljucevic, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Luis Schäffler (93. Tim Seibold), Daniele Sgodzaj (46. Tadeus Henn), Tiziano Mulas, Maximilian Seemüller (78. Levin Nuhanovic), Fares Ibrahim - Trainer: Christoph Rech

Schiedsrichter: Jakob Putz (Perlesreut)

Tore: 0:1 Luca Dollinger (33.), 0:2 Maximilian Seemüller (54.), 1:2 Alexander Bazdrigiannis (56.) Spiele am Donnerstag:

Der TSV 1860 München II unterlag dem FC Sturm Hauzenberg erneut. Die Junglöwen gingen bereits im Hinspiel leer aus. In der ersten Hälfte fielen keine Tore. Erst kurz vor dem Ablauf der regulären Spielzeit nahm die Partie Fahrt auf: Bastian Schmid traf zum 1:0 für die Gäste (85.). Zuvor musste sich die U21 der Löwen aber von Arin Garza verabschieden (82.). Dieser sah Rot und wurde des Platzes verwiesen. Die Tabellenplätze der beiden Mannschaften änderte sich aber nicht: 1860 thront weiterhin an der Spitze und Hauzenberg verweilt mit 22 Punkten im Keller auf dem 15. Platz. TSV 1860 München II – FC Sturm Hauzenberg 0:1

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Arin Garza, Raphael Wach, Lucas Grancay (64. Mustafa Tekin), Lance Fiedler (89. Jamie Jenni), Cristian Leone (56. Sandro Porta), Fabio Wagner, Luis Pereira de Azambuja (73. Rron Gosalci) - Trainer: Alper Kayabunar - Co-Trainer: Vincent Saller

FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Alexander Kretz (94. Moritz Gerhartinger), Philipp Michl (58. Manuel Mader), Nico Wipplinger (22. Eralb Sinani), Philipp Schneider, Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl (73. Dominik Manzenberger), Florian Seibold, Hannes Fuchs, Kilian Heß (78. Anton Hobelsberger), Bastian Schmid - Trainer: Alexander Geiger - Trainer: Dominik Schwarz

Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Bastian Schmid (85.)

Rot: Arin Garza (82./TSV 1860 München II/)





Schwaig feierte die sechste Partie ohne Niederlage gegen den SV Erlbach. Raffel Ascher erzielte das 1:0 und brachte die Gastgeber vor heimischer Kulisse zum Jubeln (80.). In der Nachspielzeit erhöhte Leon Roth auf 2:0 (90.+3.). Damit reitet Schwaig weiterhin auf einer Erfolgswelle und klettert mit 45 Zählern auf dem Konto auf den 9. Tabellenplatz. FC Sportfreunde Schwaig – SV Erlbach 2:0

FC Sportfreunde Schwaig: Felix Thiel, Tobias Jell (82. Linus Hesch), Mathias Leiber, Fabio Groß, Philipp Gau, Vincent Sommer (92. Sebastian Hofmaier), Tim Schels, Florian Pflügler, Robert Rohrhirsch (89. Felix Günzel), Raffael Ascher, James Timbana (76. Leon Roth) - Trainer: Christian Donbeck

SV Erlbach: Jonas Eschler, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Pascal Linhart, Maximilian Sammereier, Simon Hefter (54. Benjamin Schlettwagner), Florian Wiedl, Milos Lukic (82. Michael Winter), Levin Ramstetter, Tobias Duxner (62. David Vogl), Sebastian Hager - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Raffael Ascher (80.), 2:0 Leon Roth (90.+3) Spiele am Samstag:

Morgen, 15:00 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün TSV Kottern TSV Kottern 15:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning TSV Nördlingen Nördlingen 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten SV Kirchanschöring Kirchanschör 14:00 live PUSH