Bayernliga: TSV 1860 München II feiert die Meisterschaft

Der TSV Landsberg und die zweite Mannschaft des TSV 1860 München kämpfen im Fernduell um die Meisterschaft. – Foto: Maximilian Merkl

Saisonabschluss in der Bayernliga Süd. Bis zum letzten Spieltag war es spannend, wer sich mit dem Meistertitel krönen darf. Am Ende steht der TSV 1860 München II verdient ganz oben, der TSV Landsberg freut sich über den direkten Aufstieg. Die Spiele in der Übersicht.