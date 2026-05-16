 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Bayernliga: TSV 1860 München II feiert die Meisterschaft

34. Spieltag der Bayernliga Süd

von Sarah Georgi · Heute, 16:07 Uhr · 0 Leser
Der TSV Landsberg und die zweite Mannschaft des TSV 1860 München kämpfen im Fernduell um die Meisterschaft.
Der TSV Landsberg und die zweite Mannschaft des TSV 1860 München kämpfen im Fernduell um die Meisterschaft. – Foto: Maximilian Merkl

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Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Saisonabschluss in der Bayernliga Süd. Bis zum letzten Spieltag war es spannend, wer sich mit dem Meistertitel krönen darf. Am Ende steht der TSV 1860 München II verdient ganz oben, der TSV Landsberg freut sich über den direkten Aufstieg. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
5
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
4
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
2
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
0
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
2
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
3
0
Abpfiff