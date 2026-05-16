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Bayernliga: TSV 1860 München II feiert die Meisterschaft
34. Spieltag der Bayernliga Süd
von Sarah Georgi · Heute, 16:07 Uhr · 0 Leser
Der TSV Landsberg und die zweite Mannschaft des TSV 1860 München kämpfen im Fernduell um die Meisterschaft. – Foto: Maximilian Merkl
Saisonabschluss in der Bayernliga Süd. Bis zum letzten Spieltag war es spannend, wer sich mit dem Meistertitel krönen darf. Am Ende steht der TSV 1860 München II verdient ganz oben, der TSV Landsberg freut sich über den direkten Aufstieg. Die Spiele in der Übersicht.