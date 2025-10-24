Bayernliga-Topspiel entfällt wohl

Spielabsage in der Bayernliga Süd. Das Duell zwischen dem FC Gundelfingen und dem SV Kirchanschöring kann wohl nicht stattfinden.
Gundelfingen – Eigentlich war alles angerichtet für ein Spitzenspiel in der Bayernliga Süd. Das Überraschungsteam aus Gundelfingen freute sich nach der spielfreien Woche auf den SV Kirchanschöring, der nach Schwankungen zurück in der Erfolgsspur ist. Doch daraus wird wohl nichts.
Auf Nachfrage beim SV Kirchanschöring fällt die Partie wohl aus, da der FCG-Platz nicht bespielbar ist. Öffentlich kommuniziert ist darüber bislang noch nichts, doch auch beim BFV wurde das Spiel inzwischen abgesetzt. (Mehr Informationen folgen)
Info: Fehler gefunden? Dann schreibe uns auf Instagram.