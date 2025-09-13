Bayernliga 🗣: TGM verschläft erste Halbzeit – TuS im "Lernprozess"

Der TSV 1860 München II zeigt eine reife Leistung gegen Türkspor Augsburg und fährt unbeirrt den achten Sieg im achten Spiel ein. Der TSV Landsberg belohnt sich endlich für seine Leistung und besiegt Kottern in Unterzahl. Die ersten Stimmen zum 10. Spieltag der Bayernliga Süd.
Christoph Rech, Trainer des TSV Landsberg: »Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben in den ersten 25 Minuten mehrere Großchancen und führen dementsprechend verdient. Nach dem 1:1 durch einen unnötigen Elfmeter haben wir etwas die Kontrolle verloren. Die Rote Karte kurz nach der Halbzeit war natürlich eine große Hypothek, aber die Mannschaft hat die Situation herausragend angenommen und bewiesen, dass sie auch mit schwierigen Umständen umgehen kann. Nach dem 2:1 hatten wir viele gute Umschaltmomente, in denen aber leider die letzte Konsequenz gefehlt hat. Am Ende wirft der Gegner natürlich alles nach vorne und das Spiel wird wild, jedoch hatten wir dieses Mal das Quäntchen Glück und einen sehr guten Torhüter. Unterm Strich ein verdienter Sieg, trotz 45-minütiger Unterzahl, weil die Mannschaft gezeigt hat, mit welcher Geschlossenheit sie aktuell auftritt. Wir sind sehr stolz auf die Jungs und glücklich, dass wir uns für den enormen Aufwand, den wir Woche für Woche betreiben, endlich mit drei Punkten belohnen konnten.«
Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München: »Für uns ist das natürlich wieder ein wichtiger Sieg, der keineswegs einfach war. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht und sind verdient mit 2:0 in die Pause gegangen. Vielleicht hätten wir sogar das dritte Tor nachlegen können. Nach der Halbzeit kommen wir erneut stark raus und machen das 3:0, kassieren dann aber wie aus dem Nichts das 3:1 durch einen Sonntagsschuss. Da haben wir vielleicht fünf Minuten gebraucht, um das zu verarbeiten. Die Mannschaft hat das Spiel danach aber sehr reif und clever zu Ende gebracht. Insgesamt hatten wir, glaube ich, im gesamten Spiel nur einen Torschuss gegen uns – leider war das direkt das Gegentor. Am Ende sind wir mit der Leistung sehr zufrieden und freuen uns über den Sieg.«
Ünal Tosun, Spielertrainer von Türkgücü München: »Wenn du so eine erste Halbzeit spielst, kannst du im Herrenbereich kein Spiel gewinnen. In der zweiten Hälfte haben wir uns gesteigert und hatten zwei richtig gute Chancen, um nochmal auf 2:3 zu verkürzen. Am Ende muss man aber sagen, dass der Sieg für Heimstetten verdient war.«