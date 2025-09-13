 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Marschieren mit dem TSV 1860 München II von Sieg zu Sieg: Vincent Saller (l.) und Alper Kayabunar (r.).
Marschieren mit dem TSV 1860 München II von Sieg zu Sieg: Vincent Saller (l.) und Alper Kayabunar (r.). – Foto: Simon Eiler

Bayernliga 🗣: TGM verschläft erste Halbzeit – TuS im "Lernprozess"

Die Reaktionen zum 10. Spieltag

Der TSV 1860 München II zeigt eine reife Leistung gegen Türkspor Augsburg und fährt unbeirrt den achten Sieg im achten Spiel ein. Der TSV Landsberg belohnt sich endlich für seine Leistung und besiegt Kottern in Unterzahl. Die ersten Stimmen zum 10. Spieltag der Bayernliga Süd.

Gestern, 14:00 Uhr
Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Heimspiel heute hat gezeigt, dass wir eine gute Spielanlage haben und im Ballbesitz sehr konzentriert im Aufbau agiert haben. Dennoch gab es zwei Phasen im Spiel, in denen wir einfach nicht wach waren – das hat zu den beiden Gegentoren geführt. Einmal haben wir beim Kettenverhalten geschlafen, der Ball kommt hinter die Kette und dann steht es Eins gegen Eins mit dem Keeper. Beim zweiten Tor war es eine 50-50-Aktion in der Box, die wir trotz Überzahl nicht klären konnten. Das sind Punkte, die uns ärgern und Kraft kosten. Trotzdem haben wir eine couragierte Leistung gezeigt, mit viel Dynamik und Aktivität, besonders auch in der zweiten Halbzeit. Es ist bitter, dass der Aufwand nicht belohnt wurde; vielleicht fehlt uns in manchen entscheidenden Momenten noch die nötige Kaltschnäuzigkeit, was sich auch beim Platzverweis gezeigt hat. Nichtsdestotrotz bleibt es für uns ein Lernprozess. Je schwieriger die Phase und je mehr Niederlagen sowie äußere Umstände aufkommen, desto stärker werden wir am Ende. Darauf bauen wir. Wir werden mit frischer Energie zurückkommen und uns aufrappeln.«

Fr., 12.09.2025, 19:00 Uhr
Christoph Rech, Trainer des TSV Landsberg: »Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben in den ersten 25 Minuten mehrere Großchancen und führen dementsprechend verdient. Nach dem 1:1 durch einen unnötigen Elfmeter haben wir etwas die Kontrolle verloren. Die Rote Karte kurz nach der Halbzeit war natürlich eine große Hypothek, aber die Mannschaft hat die Situation herausragend angenommen und bewiesen, dass sie auch mit schwierigen Umständen umgehen kann. Nach dem 2:1 hatten wir viele gute Umschaltmomente, in denen aber leider die letzte Konsequenz gefehlt hat. Am Ende wirft der Gegner natürlich alles nach vorne und das Spiel wird wild, jedoch hatten wir dieses Mal das Quäntchen Glück und einen sehr guten Torhüter. Unterm Strich ein verdienter Sieg, trotz 45-minütiger Unterzahl, weil die Mannschaft gezeigt hat, mit welcher Geschlossenheit sie aktuell auftritt. Wir sind sehr stolz auf die Jungs und glücklich, dass wir uns für den enormen Aufwand, den wir Woche für Woche betreiben, endlich mit drei Punkten belohnen konnten.«

Fr., 12.09.2025, 19:00 Uhr
Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München: »Für uns ist das natürlich wieder ein wichtiger Sieg, der keineswegs einfach war. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht und sind verdient mit 2:0 in die Pause gegangen. Vielleicht hätten wir sogar das dritte Tor nachlegen können. Nach der Halbzeit kommen wir erneut stark raus und machen das 3:0, kassieren dann aber wie aus dem Nichts das 3:1 durch einen Sonntagsschuss. Da haben wir vielleicht fünf Minuten gebraucht, um das zu verarbeiten. Die Mannschaft hat das Spiel danach aber sehr reif und clever zu Ende gebracht. Insgesamt hatten wir, glaube ich, im gesamten Spiel nur einen Torschuss gegen uns – leider war das direkt das Gegentor. Am Ende sind wir mit der Leistung sehr zufrieden und freuen uns über den Sieg.«

Gestern, 14:00 Uhr
Ünal Tosun, Spielertrainer von Türkgücü München: »Wenn du so eine erste Halbzeit spielst, kannst du im Herrenbereich kein Spiel gewinnen. In der zweiten Hälfte haben wir uns gesteigert und hatten zwei richtig gute Chancen, um nochmal auf 2:3 zu verkürzen. Am Ende muss man aber sagen, dass der Sieg für Heimstetten verdient war.«

Heute, 15:00 Uhr
Gestern, 15:00 Uhr
Gestern, 14:00 Uhr
Heute, 14:00 Uhr
Gestern, 14:00 Uhr
