Bayernliga 🗣: TGM verschläft erste Halbzeit – TuS im "Lernprozess"

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Heimspiel heute hat gezeigt, dass wir eine gute Spielanlage haben und im Ballbesitz sehr konzentriert im Aufbau agiert haben. Dennoch gab es zwei Phasen im Spiel, in denen wir einfach nicht wach waren – das hat zu den beiden Gegentoren geführt. Einmal haben wir beim Kettenverhalten geschlafen, der Ball kommt hinter die Kette und dann steht es Eins gegen Eins mit dem Keeper. Beim zweiten Tor war es eine 50-50-Aktion in der Box, die wir trotz Überzahl nicht klären konnten. Das sind Punkte, die uns ärgern und Kraft kosten. Trotzdem haben wir eine couragierte Leistung gezeigt, mit viel Dynamik und Aktivität, besonders auch in der zweiten Halbzeit. Es ist bitter, dass der Aufwand nicht belohnt wurde; vielleicht fehlt uns in manchen entscheidenden Momenten noch die nötige Kaltschnäuzigkeit, was sich auch beim Platzverweis gezeigt hat. Nichtsdestotrotz bleibt es für uns ein Lernprozess. Je schwieriger die Phase und je mehr Niederlagen sowie äußere Umstände aufkommen, desto stärker werden wir am Ende. Darauf bauen wir. Wir werden mit frischer Energie zurückkommen und uns aufrappeln.«

Christoph Rech, Trainer des TSV Landsberg: »Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben in den ersten 25 Minuten mehrere Großchancen und führen dementsprechend verdient. Nach dem 1:1 durch einen unnötigen Elfmeter haben wir etwas die Kontrolle verloren. Die Rote Karte kurz nach der Halbzeit war natürlich eine große Hypothek, aber die Mannschaft hat die Situation herausragend angenommen und bewiesen, dass sie auch mit schwierigen Umständen umgehen kann. Nach dem 2:1 hatten wir viele gute Umschaltmomente, in denen aber leider die letzte Konsequenz gefehlt hat. Am Ende wirft der Gegner natürlich alles nach vorne und das Spiel wird wild, jedoch hatten wir dieses Mal das Quäntchen Glück und einen sehr guten Torhüter. Unterm Strich ein verdienter Sieg, trotz 45-minütiger Unterzahl, weil die Mannschaft gezeigt hat, mit welcher Geschlossenheit sie aktuell auftritt. Wir sind sehr stolz auf die Jungs und glücklich, dass wir uns für den enormen Aufwand, den wir Woche für Woche betreiben, endlich mit drei Punkten belohnen konnten.«