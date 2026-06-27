Bayernliga-Teams schwitzen weiter – in elf Spielen fallen 50 Tore 1860 Rosenheim siegt 5:4 – Pfaffenhofen mit 5:5 – Weiden, Großbardorf und Ammerthal gewinnen von Boris Manz · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser

Fünfmal traf der TSV 1860 Rosenheim gegen den SV Heimstetten. – Foto: Sven Leifer

Tore-Spektakel statt Hitzepause: Die Teams der Bayernliga Nord und Süd trotzten den extremen Temperaturen im Freistaat mit einer frühen Jagd nach Toren. Der große Testspiel-Samstag.

Bayernliga Nord: ASV Neumarkt und Kornburg unterliegen Regionalliga-Teams klar Ein Fünf-Tore-Express, ein ganz knapper Sieg und zwei Abreibungen gegen die Regionalligisten: Fünf Teams der Bayernliga Nord testeten am Samstag. Der ASV Neumarkt ging 0:5 gegen die SpVgg Bayreuth unter. Patrick Scheder zerlegte die Neumarkter mit seinen Toren in der 2., 27. und 32. Minute fast im Alleingang, ehe Kelvin Onuigwe und Adrian Heinle im zweiten Durchgang nachlegten. Auch der TSV Kornburg unterlag gegen Ansbach am Ende klar. Nach torloser erster Halbzeit trafen Üveys Ayan per Doppelpack, Dino Nuhanovic und Dennis Stauber für die Nullneuner.

Die DJK Ammerthal feierte indes einen Kantersieg beim SV Raigering. Tim Baierlein und Anton Shynder sorgten für die 2:0-Pausenführung. Ein Eigentor von Maximilian Ottmann sowie späte Treffer von Yaroslav Vlasenko und Neuzugang Lucas Markert sorgten für den klaren 5:0-Erfolg. Für den 25-Jährigen ist es bereits der vierte Treffer im dritten Spiel. Die SpVgg SV Weiden siegte derweil denkbar knapp mit 1:0 gegen den 1. FC Bad Kötzting. "Für diese Temperaturen haben sich beide Mannschaften nichts geschenkt und sind trotzdem ein hohes Tempo gegangen", sagte Weidens Trainer Michael Riester, der sich insbesondere für Stefan Pühler freute, der das goldene Tor schoss.

SV Raigering – DJK Ammerthal 0:5

Tore: 0:1 Tim Baierlein (8.), 0:2 Anton Shynder (38.), 0:3 Maximilian Ottmann (53. Eigentor), 0:4 Yaroslav Vlasenko (85.), 0:5 Lucas Markert (88.)

SpVgg SV Weiden – 1. FC Bad Kötzting 1:0

Tore: 1:0 Stefan Pühler (84.)

SpVgg Bayreuth – ASV Neumarkt 5:0

Tore: 1:0 Patrick Scheder (2.), 2:0 Patrick Scheder (27.), 3:0 Patrick Scheder (32.), 4:0 Kelvin Onuigwe (65.), 5:0 Adrian Heinle (82.)

TSV Großbardorf – SC Sylvia Ebersdorf 2:1

Schiedsrichter: Maximilian Graf (Mellrichstadt)

Tore: 1:0 Jimmy Mangold (11.), 1:1 Felix Lausch (29.), 2:1 Noah Reuß (67. Bayernliga Süd: Heimstetten unterliegt bei Neun-Tore-Fest – bei Pfaffenhofen fallen sogar zehn Treffer 32 Tore in sechs Spielen: Wer ein Spiel der Süd-Bayernligisten an diesem Samstag verfolgte, bekam in der Regel einiges geboten. Zwei der 32 Tore fielen beim TSV Kottern. Gegen Kempten sorgte Sefer Qosaj für die Führung. Ethan Crane sorgte in der 74. Minute für den 2:0-Endstand. Ebenfalls doppelt traf der FC Pipinsried gegen Landesligist Manching. Auf die frühe SVM-Führung durch Maximilian Eberwein antwortete Alexander Seifert noch vor der Pause. Unmittelbar vor dem Schlusspfiff besorgte Florian Gebert das 2:1. Drei Tore fielen beim TSV 1880 Wasserburg. Gegen den VfR Garching trafen Josef Stellner, Adrian Lechner und Daniel Kononenko nach der Pause zum 3:0-Sieg. Gleich fünf Treffer sahen die Zuschauer in Landsberg. Aus Sicht des TSV Schwabmünchen keimte nach dem schnellen Ausgleich durch Maximilian Aschner kurz Hoffnung auf, am Ende unterlag der Bayernliga-Aufsteiger dem Regionalliga-Aufsteiger aber mit 1:4. Richtig wild wurde es mit Blick auf das Ergebnis in den verbleibenden zwei Partien, in denen allein 19 Tore fielen. (Zum ausführlichen Spielbericht, TSV Landsberg gegen Schwabmünchen) Der SV Heimstetten unterlag in seinem 3. Test dem TSV 1860 Rosenheim knapp mit 4:5, nachdem Sechzig bereits früh mit drei Toren in Front gelegen hatte. Den Vogel schossen schließlich der FSV Pfaffenhofen und der FC Schwabing ab. In der Hitze im Sportzentrum Petershausen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der am Ende mit einem spektakulären 5:5-Unentschieden endete. Kurios: Nur Schwabings Torjäger Giacinto Sibilia traf doppelt. Die Testspiele der Teams der Bayernliga Nord vom 27. Juni zum Durchklicken: Heute, 10:00 Uhr FC Pipinsried Pipinsried SV Manching Manching 2 1 Abpfiff FC Pipinsried – SV Manching 2:1

Schiedsrichter: Alexander Reiter (Dasing) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Maximilian Eberwein (14.), 1:1 Alexander Seifert (42.), 2:1 Florian Gebert (85.)





TSV Kottern – FC Kempten 2:0

Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten)

Tore: 1:0 Sefer Qosaj (40.), 2:0 Ethan Crane (74.) TSV Kottern – FC Kempten 2:0Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten)Tore: 1:0 Sefer Qosaj (40.), 2:0 Ethan Crane (74.)

TSV Landsberg – TSV Schwabmünchen 4:1

Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching)

Tore: 1:0 (9.), 1:1 Maximilian Aschner (13.), 2:1 (21.), 3:1 Kilian Pittrich (39.), 4:1 Fares Ibrahim (58.)

FSV Pfaffenhofen/Ilm – FC Schwabing 56 5:5

Schiedsrichter: Max Rottenwaller

Tore: 1:0 Iman Nabi (26.), 1:1 Moritz Wefelmeier (34.), 1:2 Jakub Stolarski (36.), 2:2 Alexander Lungwitz (62. Foulelfmeter), 2:3 Giacinto Sibilia (68.), 2:4 Flint Kapusta (70.), 3:4 Matthias Weinzierl (87.), 3:5 Giacinto Sibilia (90.+10), 4:5 Sebastian Waas (90.+25), 5:5 Dominik Binder (90.+28)

TSV 1880 Wasserburg – VfR Garching 3:0

Schiedsrichter: Damian Gruber (Kraiburg)

Tore: 1:0 Josef Stellner (58.), 2:0 Adrian Lechner (65.), 3:0 Daniel Kononenko (89.)