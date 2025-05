Bayernliga 🗣: SVK bändigt 1860 II – Landsberg und SVH glücklich

Felix Hirschnagl, Trainer des TSV 1860 München II: »Leider hat es heute nicht sein sollen. Kirchanschöring hat das wie erwartet defensiv gut gemacht und uns ist leider etwas die Leichtigkeit verloren gegangen. Das haben wir im Spiel mit Ball gemerkt. Mal ein Kontakt zu viel, mal ungenau im Passspiel und fehlende Präzision bei einer Flanke oder im Abschluss. Ich muss dennoch meinen Jungs ein dickes Kompliment machen. Sie haben sehr viel diese Saison investiert und haben lange gehofft, dass ein Aufstieg doch möglich ist. Diese Hoffnung wurde ihnen in der Endphase der Saison genommen. Deshalb schmerzt der Verlust der Pole-Position heute maximal. Nun liegt der Matchball bei Memmingen und der selbstauferlegte Druck wird jetzt hoffentlich etwas abfallen. Mit Pipinsried, Erlbach und Memmingen wollen drei Teams hoch. Und wir werden am letzten Spieltag da sein. Mal sehen, was passiert. Ich hatte vor paar Wochen gesagt, dass die Saison noch was Besonderes mit uns vorhat. Wir werden nochmal sieben Tage alles reinwerfen.«

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Das Spiel war gut. Wir haben total leidenschaftlich verteidigt und sind total diszipliniert gewesen. Klar, die Löwen haben deutlich mehr Ballbesitz gehabt, aber gerade in der ersten Halbzeit vor allem in für uns ungefährlichen Räumen. In der zweiten Halbzeit eigentlich ein ähnliches Bild, aber die Löwen haben ein, zwei gute Chancen und wir unsere Kontersituationen. Die müssen wir ein bisschen besser ausspielen, dann fällt mit Sicherheit ein Tor. Nichtsdestotrotz haben wir gegen einen richtig guten Gegner nicht unverdient einen Punkt geholt, der sich für uns auf alle Fälle sehr gut anfühlt.«

Alexander Schmidt, Trainer des TSV Landsberg: »Großes Lob ans Team. Das war ein enges Spiel, aber gegen Nördlingen ist es nie einfach. Der Sieg war verdient, weil wir heute einfach die größeren und besseren Torchancen gehabt haben. Wir haben sehr diszipliniert gespielt und das Team hat die taktischen Vorgaben gut umgesetzt. Jetzt sind wir froh, dass wir wieder in der Spur sind, und dass wir die letzten Spiele gewonnen haben. Jetzt legen wir den Fokus auf das letzte Spiel. Wir wollen den einstelligen Tabellenplatz behaupten und die Saison erfolgreich abschließen.«

Roman Langer, Trainer des SV Heimstetten: »Ein rundum gelungener Abend beim letzten Heimspiel der Saison vor zahlreichen SVH-Anhängern! Wir hatten uns vorgenommen, im Jahr 2025 alle Heimspiele zu gewinnen – und konnten dieses Ziel mit einer überzeugenden Leistung bestätigen. Von Beginn an waren wir präsent und haben das Spielgeschehen kontrolliert. Es freut uns besonders, dass wir erneut vier verschiedene Torschützen stellen konnten – ein Zeichen für unsere mannschaftliche Geschlossenheit und Offensivstärke. Über die gesamten 90 Minuten hinweg haben wir eine konzentrierte Vorstellung gezeigt. In der zweiten Halbzeit haben wir gegen einen tief stehenden Gegner geduldig und konsequent weitergespielt und den Heimsieg letztlich verdient und deutlich gestaltet. Ein großes Dankeschön an unsere Fans für die tolle Unterstützung!«