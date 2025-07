Bayernliga 🗣: SVH-Wille belohnt – TuS bangt um Neuzugang – FCD "froh"

Matthias Herberth, Co-Trainer des TuS Geretsried (vertrat Daniel Dittmann gegen Ismaning): »Grundsätzlich sind wir mit dem Punkt gegen Ismaning zufrieden. Wir wollten in unserem ersten Bayern-Ligaspiel mutig auftreten und die gleiche Energie auf den Platz bringen, wie wir es in der Relegation gemacht haben. Ismaning war am Anfang besser im Spiel und wir hatten Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein. Wir sind aber immer besser reingekommen, und haben die Partie dann ein bisschen gedreht. Wir hatten dann eine Riesenchance durch Ivkovic, bei der wir sogar in Führung gehen müssen. In die zweite Halbzeit sind wir dann nicht gut gestartet, Ismaning war am Drücker und macht verdient das 1:0. Auch da haben wir Glück, dass wir nicht das zweite bekommen. Mit dem 1:1 haben wir das Spiel wieder besser im Griff und hatten sogar zwei, drei Chancen, das Spiel zu gewinnen. Am Ende, ein gerechtes Unentschieden. Bitter ist, dass wir unseren Neuzugang Edin Hyseni kurz vor dem Ende mit einer schweren Knieverletzung rausnehmen mussten. Wir hoffen, es ist nichts Schlimmeres, aber es kann sein, dass er uns länger ausfällt. An der Stelle nochmal gute Besserung.«