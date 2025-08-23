Bayernliga Süd: Wahnsinn in Deisenhofen – TSV macht spät das 3:3

In der Bayernliga Süd steht der 7. Spieltag an. Am Freitag schlug die Zweitvertretung des TSV 1860 München den FC Pipinsried . Des Weiteren trennten sich der FC Sportfreunde Schwaig und der SV Heimstetten unentschieden. Der SV Erlbach gewann spät gegen den TSV Landsberg. Gundelfingen besiegte Kottern knapp. Der TuS kam in Schalding unter die Räder. Nördlingen lieferte ein Hammer-Comeback ab und Türkgücü kriselt weiter.
350 Zuschauer sahen in Kottern ein wahres Elfmeter-Fiasko. Insgesamt dreimal traten die Gundelfinger zum Strafstoß an – zweimal konnte der Keeper der Heimmannschaft halten, doch beim dritten Versuch konnte Simon Achatz den Ball im Tor unterbringen. Damit erzielte er den Siegtreffer dieser Partie.
TSV Kottern – FC Gundelfingen 0:1
TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Tim Buchmann, Soner Cangert (50. Samuel Barth), Roland Fichtl, Marco Schad (68. Sefer Qosaj), Efe Özcan (87. Martin Lekaj), Maximilian Bär, Kevin Haug, Achim Speiser, Noah Hackenschmidt (50. Ethan Crane) - Trainer: Stefan Kröger
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Dario Nikolic (17. Kevin Lochbrunner), Janik Noller (87. Noah Sailer), Leon Sailer, Jeremias Seibold (61. Niklas Fink), Yannick Maurer (74. Jonas Schneider), Simon Achatz, Mehmet Ali Fidan (61. Samuel Seibold) - Trainer: Thomas Rudolph
Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Simon Achatz (84. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Mehmet Ali Fidan (FC Gundelfingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (54.). Jan-Luca Fink (FC Gundelfingen) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (76.).
Die Ungeschlagen-Serie der TuS Geretsried ist beendet. In Schalding kamen die Mannen von Daniel Dittmann unter die Räder. In der 43. Minute konnten die Niederbayern das erste Tor erzielen – Noel Tanzer war der Torschütze. Zur zweiten Hälfte zeigte Schalding ein anders Bild. Drei Minuten nach Anpfiff erhöhte Brückl auf 2:0 und startete das Tor-Festival der Heimmannschaft. Gallmaier traf in der 61., Drofa in der 76. Minute und schließlich war es dann Patrick Drofa, der den 5:0-Endstand erzielt.
SV Schalding-Heining – TuS Geretsried 5:0
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner (46. Christian Brückl), Markus Tschugg, Christoph Szili (78. Nikolas Löblein), Mohamed Bekaj, Noel Tanzer (86. Felix Hois), Michael Dietl (53. Fabian Schnabel), Elion Haxhosaj, Markus Gallmaier, Patrick Drofa, Simon Dorfner (74. Erkam Hoxha) - Trainer: Stefan Köck
TuS Geretsried: Lukas Günther, Christian Wiedenhofer (64. Vitus Fischer), Adrian Hofherr, Lars Maison, Linus Falck (64. Fabio Pech), Robin Renger (77. Nzeusse Kongni Djaleu), Tyrone Prepeluh (64. Isni Redjepi), Keita Kawai, Sebastian Schrills, Alexander Bazdrigiannis, Kaan Aygün (46. Thomas Schnaderbeck) - Trainer: Daniel Dittmann
Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg) - Zuschauer: 414
Tore: 1:0 Noel Tanzer (43.), 2:0 Christian Brückl (48.), 3:0 Markus Gallmaier (61.), 4:0 Patrick Drofa (76.), 5:0 Patrick Drofa (88.)
Ein Wahnsinns-Spiel bekamen die 150 Zuschauer in Deisenhofen zu sehen. Erst kurz vor der Hälfte brachte Schemat die 1:0-Führung für die Heimmannschaft. In der zweiten Hälfte konnte Deisenhofen mit dem Treffer von Florian Schmid den Abstand vergrößern. In der 78. Minute sah es dann so aus, als wäre der Sack zu – Kretzschmar traf zum 3:0. Doch die Rechnung hatten die Deisenhofener nicht mit den Nördlingern gemacht. Drei Tore innerhalb von zehn Minuten konnten die Gäste erzielen: Gruber in der 86. Minute, Bosch in der 91. und Edenhofer traf in der 94. Spielminute ins eigene Tor. Am Ende steht ein gewonnener Punkt für Nördlingen da.
FC Deisenhofen – TSV Nördlingen 3:3
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Georg Jungkunz, Leon Müller-Wiesen (65. Yasin Yilmaz), Jakob Lippmann, Noah Semmler (84. Jan Krettek), Paul Schemat (78. Tobias Seidl), Lukas Kretzschmar (84. Dennis Yimez), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer
TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jan Mielich (66. Julian Bosch), Jens Schüler, Thomas Schmid, Johannes Fiedler (46. Bernd Rathgeber), Mario Szabo (65. Manuel Meyer), Mario Taglieber, Alexander Schröter (72. Jonas Wundel), Simon Gruber, Hakki Yildiz (46. Jan Reicherzer) - Trainer: Daniel Kerscher
Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Paul Schemat (43.), 2:0 Florian Schmid (57.), 3:0 Lukas Kretzschmar (78.), 3:1 Simon Gruber (86.), 3:2 Julian Bosch (90.+1), 3:3 Leo Edenhofer (90.+4 Eigentor)
Der FC Ismaning fügt Türkgücü München die nächste Pleite zu. Nach 18 Minuten bringt Kübler die Gäste das erste Mal in Front. Kurz vor der Pause erhöhen die Ismaninger dann auf 0:2 in Form von Philip Kuhn. Fatjon Celani kann in der 79. Minute noch auf 1:2 verkürzen, doch am Ende steht eine 1:2-Niederlage gegen den FC Ismaning.
Türkgücü München – FC Ismaning 1:2
Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Yasin Saglam, Rodriguez Fantozzi, Mhammed Sanawar, Tunahan Reis, Atilla Arkadas (91. Marcello Ljubicic), Ivan Martinovic, Plator Doqaj (46. Mert Güzelarslan), Mert Sahin, Fatjon Celani - Trainer: Yunus Yilmaz
FC Ismaning: Lukas da Silva-Pötzinger, Daniel Weber, Gianluca Wild (71. Benedikt Kuhn), Giovanni Pollio, Fabian Streibl, Siegfried Kübler (90. Yazid Ouro-Akpo Adjai), Liridon Hiseni (75. Alessandro Di Rosa), Philip Kuhn, Vito Liuzza (79. Adam Zouaidi), Serhii Shcherbyna (71. Alekzandar Sinabov), Alessandro Cazorla - Trainer: Xhevat Muriqi
Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Siegfried Kübler (18.), 0:2 Philip Kuhn (44.), 1:2 Fatjon Celani (79.)
Die Zweitvertretung des TSV 1860 München bleibt in der Bayernliga weiterhin ungeschlagen. Gegen den FC Pipinsried machten die Giesinger schon vor der Halbzeit alles klar. Mann des Tages war dabei Noah Klose. Durch einen Elfmeter-Doppelpack sorgte er für den Auswärtssieg der Kayabunar-Elf. Der FC Pipinsried schwächte sich im zweiten Durchgang dann noch selbst. Angelo Mayer und Sebastian Keßler kassierten einen Platzverweis.
FC Pipinsried – TSV 1860 München II 0:2
FC Pipinsried: Dominik Bals, Sebastian Keßler, Benedikt Lobenhofer, Angelo Mayer, Alexander Lungwitz (81. Jonas Lindner), Tobias Schröck, Fabian Benko (71. Maximilian Schmidt), Max Dombrowka, Nenad Petkovic (46. Jaroud Kanze), Valdrin Konjuhi (23. Florian Gebert), Kubilay Celik (55. Pablo Rodriguez Benitez) - Trainer: Josef Steinberger
TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs (85. Max Jägerbauer), Benedikt Hoppe, Arin Garza (59. Matthias Roithmayr), Xaver Kiefersauer, Raphael Wach (83. Luis Pereira de Azambuja), Damjan Dordan, Cristian Leone (46. Sandro Porta), Noah Klose (78. Lucas Grancay) - Trainer: Alper Kayabunar
Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 678
Tore: 0:1 Noah Klose (13. Foulelfmeter), 0:2 Noah Klose (43. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Angelo Mayer (52./FC Pipinsried/)
Rot: Sebastian Keßler (75./FC Pipinsried/)
Der SV Heimstetten bleibt weiterhin sieglos. Gegen die Sportfreunde Schwaig setzte es das bereits fünfte Unentschieden der laufenden Saison. Dominique Girtler brachte die Gäste aus Heimstetten zunächst in Führung. Der Ausgleich für die Gastgeber fiel in den Schlussminuten. Vincent Sommer erlöste Schwaig in der 88. Minute.
FC Sportfreunde Schwaig – SV Heimstetten 1:1
FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Tobias Jell (93. Linus Hesch), Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Noah Brill, Vincent Sommer, Florian Pflügler, Raffael Ascher, Leon Roth, Felix Günzel (75. Daniel Gaedke), James Timbana (81. Philipp Gau) - Trainer: Christian Donbeck
SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala (59. Rene Rüther), Yannick Günzel (84. Sebastian Gebhart), Cedric Ildas, Daniel Steimel, Dennis Polat (89. Robin Penski), Luka Arslan (75. Benedict Fink), Emil Titze (70. Luke Nauen), Dominique Girtler - Trainer: Sarah Romert
Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Dominique Girtler (19.), 1:1 Vincent Sommer (88.)
Einen Last-Minute-Sieg feierte der SV Erlbach. Leonhard Thiel brachte die Mannschaft von Trainer Lukas Lechner in der 69. Minute in Führung. Den Ausgleich für die Gäste erzielte Jeton Abazi in der Schlussphase per Elfmeter. Das letzte Wort hatten aber erneut die Erlbacher. In der Nachspielzeit verwandelte Maximilian Sammereier einen Elfmeter zum Sieg der Hausherren.
SV Erlbach – TSV Landsberg 2:1
SV Erlbach: Enrique Bösl, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (75. Milos Lukic), Tobias Duxner (60. Levin Ramstetter), Sebastian Hager (68. Michael Winter), Leonhard Thiel (83. Maximilian Manghofer) - Trainer: Lukas Lechner
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl (83. Tadeus Henn), Daniele Sgodzaj, Maximilian Seemüller (68. Jeton Abazi), Tino Reich (87. Luis Schäffler), Maximilian Berwein, Moritz Ruprecht (59. Yamin H-Wold) - Trainer: Furkan Kircicek
Schiedsrichter: Fabian Büchner (Mariakirchen) - Zuschauer: 456
Tore: 1:0 Leonhard Thiel (69.), 1:1 Jeton Abazi (86. Foulelfmeter), 2:1 Maximilian Sammereier (90.+6 Foulelfmeter)