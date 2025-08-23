Bayernliga Süd: Wahnsinn in Deisenhofen – TSV macht spät das 3:3

Spiele am Samstag:

350 Zuschauer sahen in Kottern ein wahres Elfmeter-Fiasko. Insgesamt dreimal traten die Gundelfinger zum Strafstoß an – zweimal konnte der Keeper der Heimmannschaft halten, doch beim dritten Versuch konnte Simon Achatz den Ball im Tor unterbringen. Damit erzielte er den Siegtreffer dieser Partie. TSV Kottern – FC Gundelfingen 0:1

TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Tim Buchmann, Soner Cangert (50. Samuel Barth), Roland Fichtl, Marco Schad (68. Sefer Qosaj), Efe Özcan (87. Martin Lekaj), Maximilian Bär, Kevin Haug, Achim Speiser, Noah Hackenschmidt (50. Ethan Crane) - Trainer: Stefan Kröger

FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Dario Nikolic (17. Kevin Lochbrunner), Janik Noller (87. Noah Sailer), Leon Sailer, Jeremias Seibold (61. Niklas Fink), Yannick Maurer (74. Jonas Schneider), Simon Achatz, Mehmet Ali Fidan (61. Samuel Seibold) - Trainer: Thomas Rudolph

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Simon Achatz (84. Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Mehmet Ali Fidan (FC Gundelfingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (54.). Jan-Luca Fink (FC Gundelfingen) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (76.).

Die Ungeschlagen-Serie der TuS Geretsried ist beendet. In Schalding kamen die Mannen von Daniel Dittmann unter die Räder. In der 43. Minute konnten die Niederbayern das erste Tor erzielen – Noel Tanzer war der Torschütze. Zur zweiten Hälfte zeigte Schalding ein anders Bild. Drei Minuten nach Anpfiff erhöhte Brückl auf 2:0 und startete das Tor-Festival der Heimmannschaft. Gallmaier traf in der 61., Drofa in der 76. Minute und schließlich war es dann Patrick Drofa, der den 5:0-Endstand erzielt. SV Schalding-Heining – TuS Geretsried 5:0

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner (46. Christian Brückl), Markus Tschugg, Christoph Szili (78. Nikolas Löblein), Mohamed Bekaj, Noel Tanzer (86. Felix Hois), Michael Dietl (53. Fabian Schnabel), Elion Haxhosaj, Markus Gallmaier, Patrick Drofa, Simon Dorfner (74. Erkam Hoxha) - Trainer: Stefan Köck

TuS Geretsried: Lukas Günther, Christian Wiedenhofer (64. Vitus Fischer), Adrian Hofherr, Lars Maison, Linus Falck (64. Fabio Pech), Robin Renger (77. Nzeusse Kongni Djaleu), Tyrone Prepeluh (64. Isni Redjepi), Keita Kawai, Sebastian Schrills, Alexander Bazdrigiannis, Kaan Aygün (46. Thomas Schnaderbeck) - Trainer: Daniel Dittmann

Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg) - Zuschauer: 414

Tore: 1:0 Noel Tanzer (43.), 2:0 Christian Brückl (48.), 3:0 Markus Gallmaier (61.), 4:0 Patrick Drofa (76.), 5:0 Patrick Drofa (88.)

Ein Wahnsinns-Spiel bekamen die 150 Zuschauer in Deisenhofen zu sehen. Erst kurz vor der Hälfte brachte Schemat die 1:0-Führung für die Heimmannschaft. In der zweiten Hälfte konnte Deisenhofen mit dem Treffer von Florian Schmid den Abstand vergrößern. In der 78. Minute sah es dann so aus, als wäre der Sack zu – Kretzschmar traf zum 3:0. Doch die Rechnung hatten die Deisenhofener nicht mit den Nördlingern gemacht. Drei Tore innerhalb von zehn Minuten konnten die Gäste erzielen: Gruber in der 86. Minute, Bosch in der 91. und Edenhofer traf in der 94. Spielminute ins eigene Tor. Am Ende steht ein gewonnener Punkt für Nördlingen da. FC Deisenhofen – TSV Nördlingen 3:3

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Georg Jungkunz, Leon Müller-Wiesen (65. Yasin Yilmaz), Jakob Lippmann, Noah Semmler (84. Jan Krettek), Paul Schemat (78. Tobias Seidl), Lukas Kretzschmar (84. Dennis Yimez), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer

TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jan Mielich (66. Julian Bosch), Jens Schüler, Thomas Schmid, Johannes Fiedler (46. Bernd Rathgeber), Mario Szabo (65. Manuel Meyer), Mario Taglieber, Alexander Schröter (72. Jonas Wundel), Simon Gruber, Hakki Yildiz (46. Jan Reicherzer) - Trainer: Daniel Kerscher

Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Paul Schemat (43.), 2:0 Florian Schmid (57.), 3:0 Lukas Kretzschmar (78.), 3:1 Simon Gruber (86.), 3:2 Julian Bosch (90.+1), 3:3 Leo Edenhofer (90.+4 Eigentor)

Der FC Ismaning fügt Türkgücü München die nächste Pleite zu. Nach 18 Minuten bringt Kübler die Gäste das erste Mal in Front. Kurz vor der Pause erhöhen die Ismaninger dann auf 0:2 in Form von Philip Kuhn. Fatjon Celani kann in der 79. Minute noch auf 1:2 verkürzen, doch am Ende steht eine 1:2-Niederlage gegen den FC Ismaning. Türkgücü München – FC Ismaning 1:2

Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Yasin Saglam, Rodriguez Fantozzi, Mhammed Sanawar, Tunahan Reis, Atilla Arkadas (91. Marcello Ljubicic), Ivan Martinovic, Plator Doqaj (46. Mert Güzelarslan), Mert Sahin, Fatjon Celani - Trainer: Yunus Yilmaz

FC Ismaning: Lukas da Silva-Pötzinger, Daniel Weber, Gianluca Wild (71. Benedikt Kuhn), Giovanni Pollio, Fabian Streibl, Siegfried Kübler (90. Yazid Ouro-Akpo Adjai), Liridon Hiseni (75. Alessandro Di Rosa), Philip Kuhn, Vito Liuzza (79. Adam Zouaidi), Serhii Shcherbyna (71. Alekzandar Sinabov), Alessandro Cazorla - Trainer: Xhevat Muriqi

Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Siegfried Kübler (18.), 0:2 Philip Kuhn (44.), 1:2 Fatjon Celani (79.)

Spiele am Freitag: