 2026-07-16T13:43:51.953Z

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Bayernliga Süd: Vor 1537 Zuschauern: Erlbach setzt Ausrufezeichen

1. Spieltag der Bayernliga Süd

von Sarah Georgi · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser
Große Freude beim SV Erlbach. Das Team hat im ersten Spiel den ersten Dreier der Saison gesichert.
Große Freude beim SV Erlbach. Das Team hat im ersten Spiel den ersten Dreier der Saison gesichert. – Foto: Charly Becherer

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Bayernliga Süd
Hankofen
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SV Erlbach
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Der Ball rollt wieder in der Bayernliga. In der Partie SV Erlbach gegen die SpVgg Hankofen-Hailing hat der Gastgeber die drei Punkte zuhause behalten. Alle Spiele des Spieltags im Liveticker.

Spiel am Donnerstag:

Gestern, 19:30 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
3
0

Der SV Erlbach hat die SpVgg Hankofen-Hailing mit 3:0 geschlagen. Quasi pünktlich mit dem Pausenpfiff schoss Levin Ramstetter die Führung für die Erlbacher. Nach dem Seitenwechsel gab es für die 1537 Zuschauer wieder lange keine Tore zu sehen, doch in der 85. Minute erhöhte dann der eingewechselte Ex-Hachinger Thomas Winklbauer auf 2:0. In der Nachspielzeit traf der ebenfalls im Spielverlauf eingewechselte Luis Dafinger dann noch zum 3:0 für den SV Erlbach.

SV Erlbach – SpVgg Hankofen-Hailing 3:0
SV Erlbach: Egon Weber, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (75. Lukas Adamhuber), Yannik Seils (84. Pascal Linhart), Christoph Schulz, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Milos Lukic, Levin Ramstetter, Tobias Duxner (46. Luis Dafinger), Leonhard Thiel (68. Thomas Winklbauer) - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier
SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Lennard Stockinger, Simon Pichlmeier, Alexander Nittnaus, Benedikt Troffer (86. David Schneider), Brian Wagner (91. Matthias Mittig), Lukas Käufl, Baran Berk (63. Tobias Gayring), Michael Lummer (84. Fabian Hanula), Tobias Lermer, Daniel Zormeier (63. Marco Stefandl) - Trainer: Tobias Beck
Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 1537
Tore: 1:0 Levin Ramstetter (45.), 2:0 Thomas Winklbauer (85.), 3:0 Luis Dafinger (90.+3)

Spiel am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
19:00

Spiele am Samstag:

Morgen, 11:30 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
11:30live

Morgen, 17:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
17:00live

Verlegte Spiele:

Di., 21.07.2026, 18:30 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
18:30

Di., 21.07.2026, 18:30 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
18:30

Di., 21.07.2026, 18:30 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
18:30

Di., 28.07.2026, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
19:30

Spiel ohne oberbayerische Beteiligung:

Di., 21.07.2026, 18:30 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
18:30