Bayernliga Süd: Türkgücü schrammt gegen Schwaig am Dreier vorbei

Am Freitagabend rollte der Ball zwischen dem FC Schwaig und Türkgücü München. Die Münchner gingen früh in Führung, kassierten aber kurz vor Schluss den Ausgleich. Am Samstag warten weitere spannende Partien. U.a. trifft der SV Heimstetten auf Türkspor Augsburg, der FC Ismaning begrüßt den SV Kirchanschöring. Der Liveticker der Freitagspartie zum Nachlesen.

Ganz bitterer Gegentreffer für Türkgücü München! Die Tosun-Elf ging gegen den FC Schwaig früh in Führung, Herodes war der glückliche Torschütze zum 1:0 in der 7. Minute. Danach sahen die 215 Zuschauer lange keine Tore mehr in der Partie. Als der Abpfiff kurz bevorstand, gelang der Heim-Elf jedoch noch der späte Ausgleich durch Torjäger Raffael Ascher (90.+3).

Durch das Remis hat der FC Schwaig den vorübergehenden Sprung auf den 2. Tabellenplatz verpasst. Die Münchner hingegen haben einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt, auch wenn es fast drei Punkte geworden wären.